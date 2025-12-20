Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？還元率・条件・対象期間まとめ

Amazonが年末商戦に向けて「クリスマスタイムセール祭り」を開催している。
本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンについて紹介する。
Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？
Amazonが年末商戦に向けて開催する「クリスマスタイムセール祭り」では、3日間限定でポイント還元率が引き上げられる特別キャンペーンが実施される。対象期間中に条件を満たすことで、通常時よりも多くのポイントを獲得できる仕組みだ。
キャンペーン期間は2025年12月19日(金)10:00から12月21日(日)23:59まで。事前にエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をすることで、ポイントアップの対象となる。
参加手順は3ステップ。まずはこちらのキャンペーンページからエントリーを完了させる。そのうえで期間中に条件金額以上の商品を購入し、キャンペーン終了後にポイントが付与される流れとなる。エントリー前に確定した注文は対象外となるため注意が必要だ。
ポイント還元は複数の要素で構成される。Amazonプライム会員であれば+1.0%が自動的に加算され、支払い方法をAmazon Mastercardに設定すると最大+3.0%が上乗せされる。
さらに、服、腕時計、靴/バッグ、ジュエリーといった対象カテゴリー商品を購入した場合、追加で+6.0%が適用される。クリスマスギフト需要と重なるジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい構成だ。
獲得したポイントはキャンペーン終了後、順次アカウントへ反映される。付与時期や上限は利用条件によって異なるため、詳細はマイポイントページで確認しておきたい。
|項目
|内容
|キャンペーン名
|クリスマスタイムセール祭り 3日間限定ポイントアップキャンペーン
|対象期間
|2025年12月19日(金)10:00〜12月21日(日)23:59
|参加条件
|事前エントリー＋合計10,000円(税込)以上の購入
|ポイント加算(プライム会員)
|+1.0%
|ポイント加算(Amazon Mastercard)
|最大+3.0%
|ポイント加算(対象カテゴリー)
|対象カテゴリー購入で+6.0%
|対象カテゴリー例
|服・腕時計・靴/バッグ・ジュエリー
|ポイント付与
|キャンペーン終了後に順次付与
|確認方法
|マイポイントページ
Amazonクリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーン対象商品を紹介
クリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーンでは、特定のカテゴリー商品を購入することで還元率が大きく上乗せされる。対象となるのは、ギフト需要の高いジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい点が特徴だ。
とくに「服」「腕時計」「靴・バッグ」「ジュエリー」は、キャンペーン対象カテゴリーとして設定されており、該当商品を購入すると+6.0%のポイント加算が適用される。通常のセール割引に加えてポイントも積み上がるため、実質的なお得度が高くなる。
服カテゴリーでは、ニットやスウェット、アウターなど冬物アイテムが多数ラインナップ。タイムセール対象商品も多く、日常使いからプレゼント用途まで幅広く選択できる。
腕時計は、シンプルなデザインからアクセントになるモデルまで幅広く展開。ファッション性と実用性を兼ね備えたアイテムが多く、ギフト需要とも相性が良い。
靴・バッグカテゴリーでは、トートバッグやショルダーバッグ、季節感のあるシューズ類が中心。コーディネートの主役になりやすく、年末のまとめ買い対象としても選ばれやすい。
ジュエリーは、ネックレスやピアス、ブレスレットなど定番アクセサリーが揃う。価格帯も比較的幅広く、ポイントアップ条件の10,000円(税込)を満たしやすい点もメリットだ。
これらの対象商品は、キャンペーン期間中にエントリーを済ませたうえで購入することでポイントアップが適用される。セール価格だけで判断せず、対象カテゴリーかどうかを確認したうえで商品を選びたい。
Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなるファッション商品一覧
Amazon
|商品
|価格(税込)
|割引率
|[DMFU]ニットトップスレディース秋冬(ハイネック/4サイズ/高伸縮)
|2,480円→1,860円
|25%OFF
|[ANGJ]ニットトップスレディース秋冬(ラウンドネック/高伸縮/インナー向き)
|2,480円→1,860円
|25%OFF
|[AOY]トレーナーレディース長袖(重ね着風/オーバーサイズ/体型カバー)
|3,080円→1,975円
|36%OFF
|[SHANLIANG]ニットカーディガンレディース(前開き/長袖/オフィス対応)
|2,280円→1,584円
|31%OFF
|[SHANLIANG]ニットトップスレディース(ハイネック/カシミヤタッチ/高伸縮)
|2,480円→1,584円
|36%OFF
|[SLEEPSINERO]トレーナーレディース長袖(ゆったり/体型カバー/綿スウェット)
|2,480円→1,850円
|25%OFF
|[ANGJ]ニットトップスレディース(前開き/体型カバー/通勤対応)
|2,480円→1,860円
|25%OFF
|[PALAME]ニットカーディガンレディース(Vネック/羽織り/体型カバー)
|2,980円→1,976円
|34%OFF
|[Adcey]長袖Tシャツレディース(裏起毛/重ね着向き/クルーネック)
|2,280円→1,427円
|37%OFF
|[Yoigood]電熱ベスト(40800mAhバッテリー付/17箇所発熱/3段階調整)
|39,819円→5,918円
|85%OFF
|[Nutopia]スウェット裏起毛上下セット(ルームウェア/男女兼用/秋冬)
|2,480円→2,356円
|5%OFF
|[DMFU]メンズニットセータ(タートル/モックネック/裏起毛)
|3,280円→2,460円
|25%OFF
|Championクルーネックスウェット(刺繍ワンポイント/長袖裏毛/メンズ)
|5,830円→3,029円
|48%OFF
|[ROOKMZU]裏起毛パンツメンズ(ストレッチ/防風/冬用ボトムス)
|-
|-
Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなる腕時計・靴・バッグ・ジュエリー一覧
Amazon
|商品
|価格(税込)
|割引率
|[ギフトフロムニューヨーク]一粒ネックレス(1.25ct/プラチナK18加工/金属アレルギー対応)
|15,800円→14,220円
|10%OFF
|[ダイヤモンドワールド]PT900ダイヤピアス(0.30ct/6本爪/FGカラー/金属アレルギー対応)
|29,700円→28,215円
|5%OFF
|[swars]喜平チェーンネックレス(6面カット/ステンレス/金属アレルギー対応)
|880円→699円
|21%OFF
|[Newluck]静電気除去ブレスレット(磁気/防水/サイズ調整/秋冬ギフト)
|1,999円→1,599円
|20%OFF
|[AriRi]Apple Watchシリコンバンド(くすみカラー/全サイズ対応)
|1,980円→1,584円
|20%OFF
|[モエライフ]スマートウォッチバンド(ナイロン/無段階調整/20mm・22mm)
|999円→749円
|25%OFF
|Free birdタンザナイトイヤリング(ノンホール/12月誕生石/シルバー925)
|4,580円→2,977円
|35%OFF
|[New Trip]スーツケース(Mサイズ/60L/拡張機能/静音ダブルキャスター)
|15,680円→8,278円
|47%OFF
|栃木レザー長財布(本革/大容量/YKKファスナー/男女兼用)
|31,800円→4,539円
|86%OFF
|[C.jutro]スーツケースLサイズ(大型/キャリーバッグ/グリーン)
|19,490円→14,388円
|26%OFF
|[Augustre]スーツケースS(機内持込/USB充電/カップホルダー/静音)
|29,800円→4,747円
|84%OFF
|[VARNIC]スーツケースS(機内持込/40.5L/静音ダブルキャスター/TSA)
|6,980円→5,584円
|20%OFF
ギフトカード購入に関するキャンペーン
2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。
対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。
ギフトカード特典の付与条件
|購入金額
|付与ポイント
|5,000円〜9,999円
|300ポイント
|10,000円〜19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。
