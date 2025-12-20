このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon xmas pointup 20251220Amazon
クリスマスタイムセール祭り開催！最大10％還元エントリーは12/21(日)まで
Aoi Fujimiya

Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？還元率・条件・対象期間まとめ

Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？還元率・参加条件・対象期間を紹介。

12/16(火)～12/25(木)まで開催

Amazon

プレゼント・冬物商品がお買い得！Amazonクリスマスタイムセール祭り

2025年12月16日(火)～12月25日(木)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonクリスマスタイムセール祭り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonが年末商戦に向けて「クリスマスタイムセール祭り」を開催している。

【12/25(木)まで】クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンについて紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？

Amazonが年末商戦に向けて開催する「クリスマスタイムセール祭り」では、3日間限定でポイント還元率が引き上げられる特別キャンペーンが実施される。対象期間中に条件を満たすことで、通常時よりも多くのポイントを獲得できる仕組みだ。

キャンペーン期間は2025年12月19日(金)10:00から12月21日(日)23:59まで。事前にエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をすることで、ポイントアップの対象となる。

参加手順は3ステップ。まずはこちらのキャンペーンページからエントリーを完了させる。そのうえで期間中に条件金額以上の商品を購入し、キャンペーン終了後にポイントが付与される流れとなる。エントリー前に確定した注文は対象外となるため注意が必要だ。

ポイント還元は複数の要素で構成される。Amazonプライム会員であれば+1.0%が自動的に加算され、支払い方法をAmazon Mastercardに設定すると最大+3.0%が上乗せされる。

さらに、服、腕時計、靴/バッグ、ジュエリーといった対象カテゴリー商品を購入した場合、追加で+6.0%が適用される。クリスマスギフト需要と重なるジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい構成だ。

獲得したポイントはキャンペーン終了後、順次アカウントへ反映される。付与時期や上限は利用条件によって異なるため、詳細はマイポイントページで確認しておきたい。

エントリーは12/21(日)まで！クリスマスセールのお買い物が最大10％還元エントリーはこちら

項目内容
キャンペーン名クリスマスタイムセール祭り 3日間限定ポイントアップキャンペーン
対象期間2025年12月19日(金)10:00〜12月21日(日)23:59
参加条件事前エントリー＋合計10,000円(税込)以上の購入
ポイント加算(プライム会員)+1.0%
ポイント加算(Amazon Mastercard)最大+3.0%
ポイント加算(対象カテゴリー)対象カテゴリー購入で+6.0%
対象カテゴリー例服・腕時計・靴/バッグ・ジュエリー
ポイント付与キャンペーン終了後に順次付与
確認方法マイポイントページ

【12/25(木)まで】クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

Amazonクリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーン対象商品を紹介

クリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーンでは、特定のカテゴリー商品を購入することで還元率が大きく上乗せされる。対象となるのは、ギフト需要の高いジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい点が特徴だ。

とくに「服」「腕時計」「靴・バッグ」「ジュエリー」は、キャンペーン対象カテゴリーとして設定されており、該当商品を購入すると+6.0%のポイント加算が適用される。通常のセール割引に加えてポイントも積み上がるため、実質的なお得度が高くなる。

服カテゴリーでは、ニットやスウェット、アウターなど冬物アイテムが多数ラインナップ。タイムセール対象商品も多く、日常使いからプレゼント用途まで幅広く選択できる。

腕時計は、シンプルなデザインからアクセントになるモデルまで幅広く展開。ファッション性と実用性を兼ね備えたアイテムが多く、ギフト需要とも相性が良い。

靴・バッグカテゴリーでは、トートバッグやショルダーバッグ、季節感のあるシューズ類が中心。コーディネートの主役になりやすく、年末のまとめ買い対象としても選ばれやすい。

ジュエリーは、ネックレスやピアス、ブレスレットなど定番アクセサリーが揃う。価格帯も比較的幅広く、ポイントアップ条件の10,000円(税込)を満たしやすい点もメリットだ。

これらの対象商品は、キャンペーン期間中にエントリーを済ませたうえで購入することでポイントアップが適用される。セール価格だけで判断せず、対象カテゴリーかどうかを確認したうえで商品を選びたい。

Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなるファッション商品一覧

1 fashion xmas 20251220Amazon

商品価格(税込)割引率
[DMFU]ニットトップスレディース秋冬(ハイネック/4サイズ/高伸縮)2,480円→1,860円25%OFF
[ANGJ]ニットトップスレディース秋冬(ラウンドネック/高伸縮/インナー向き)2,480円→1,860円25%OFF
[AOY]トレーナーレディース長袖(重ね着風/オーバーサイズ/体型カバー)3,080円→1,975円36%OFF
[SHANLIANG]ニットカーディガンレディース(前開き/長袖/オフィス対応)2,280円→1,584円31%OFF
[SHANLIANG]ニットトップスレディース(ハイネック/カシミヤタッチ/高伸縮)2,480円→1,584円36%OFF
[SLEEPSINERO]トレーナーレディース長袖(ゆったり/体型カバー/綿スウェット)2,480円→1,850円25%OFF
[ANGJ]ニットトップスレディース(前開き/体型カバー/通勤対応)2,480円→1,860円25%OFF
[PALAME]ニットカーディガンレディース(Vネック/羽織り/体型カバー)2,980円→1,976円34%OFF
[Adcey]長袖Tシャツレディース(裏起毛/重ね着向き/クルーネック)2,280円→1,427円37%OFF
[Yoigood]電熱ベスト(40800mAhバッテリー付/17箇所発熱/3段階調整)39,819円→5,918円85%OFF
[Nutopia]スウェット裏起毛上下セット(ルームウェア/男女兼用/秋冬)2,480円→2,356円5%OFF
[DMFU]メンズニットセータ(タートル/モックネック/裏起毛)3,280円→2,460円25%OFF
Championクルーネックスウェット(刺繍ワンポイント/長袖裏毛/メンズ)5,830円→3,029円48%OFF
[ROOKMZU]裏起毛パンツメンズ(ストレッチ/防風/冬用ボトムス)--

【12/25(木)まで】クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなる腕時計・靴・バッグ・ジュエリー一覧

2 watch amazon xmas 20251220Amazon

商品価格(税込)割引率
[ギフトフロムニューヨーク]一粒ネックレス(1.25ct/プラチナK18加工/金属アレルギー対応)15,800円→14,220円10%OFF
[ダイヤモンドワールド]PT900ダイヤピアス(0.30ct/6本爪/FGカラー/金属アレルギー対応)29,700円→28,215円5%OFF
[swars]喜平チェーンネックレス(6面カット/ステンレス/金属アレルギー対応)880円→699円21%OFF
[Newluck]静電気除去ブレスレット(磁気/防水/サイズ調整/秋冬ギフト)1,999円→1,599円20%OFF
[AriRi]Apple Watchシリコンバンド(くすみカラー/全サイズ対応)1,980円→1,584円20%OFF
[モエライフ]スマートウォッチバンド(ナイロン/無段階調整/20mm・22mm)999円→749円25%OFF
Free birdタンザナイトイヤリング(ノンホール/12月誕生石/シルバー925)4,580円→2,977円35%OFF
[New Trip]スーツケース(Mサイズ/60L/拡張機能/静音ダブルキャスター)15,680円→8,278円47%OFF
栃木レザー長財布(本革/大容量/YKKファスナー/男女兼用)31,800円→4,539円86%OFF
[C.jutro]スーツケースLサイズ(大型/キャリーバッグ/グリーン)19,490円→14,388円26%OFF
[Augustre]スーツケースS(機内持込/USB充電/カップホルダー/静音)29,800円→4,747円84%OFF
[VARNIC]スーツケースS(機内持込/40.5L/静音ダブルキャスター/TSA)6,980円→5,584円20%OFF

【12/25(木)まで】クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

ギフトカード購入に関するキャンペーン

2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。

対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。

Amazonギフトカード最大700ptプレゼント！エントリー＆購入で参加可能エントリーはこちら

ギフトカード特典の付与条件

購入金額付与ポイント
5,000円〜9,999円300ポイント
10,000円〜19,999円500ポイント
20,000円以上700ポイント

クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。

【12/25(木)まで】クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0