Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？還元率・条件・対象期間まとめ

Amazonが年末商戦に向けて「クリスマスタイムセール祭り」を開催している。

本記事では、Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンについて紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りの3日間限定ポイントアップキャンペーンとは？

Amazonが年末商戦に向けて開催する「クリスマスタイムセール祭り」では、3日間限定でポイント還元率が引き上げられる特別キャンペーンが実施される。対象期間中に条件を満たすことで、通常時よりも多くのポイントを獲得できる仕組みだ。

キャンペーン期間は2025年12月19日(金)10:00から12月21日(日)23:59まで。事前にエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をすることで、ポイントアップの対象となる。

参加手順は3ステップ。まずはこちらのキャンペーンページからエントリーを完了させる。そのうえで期間中に条件金額以上の商品を購入し、キャンペーン終了後にポイントが付与される流れとなる。エントリー前に確定した注文は対象外となるため注意が必要だ。

ポイント還元は複数の要素で構成される。Amazonプライム会員であれば+1.0%が自動的に加算され、支払い方法をAmazon Mastercardに設定すると最大+3.0%が上乗せされる。

さらに、服、腕時計、靴/バッグ、ジュエリーといった対象カテゴリー商品を購入した場合、追加で+6.0%が適用される。クリスマスギフト需要と重なるジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい構成だ。

獲得したポイントはキャンペーン終了後、順次アカウントへ反映される。付与時期や上限は利用条件によって異なるため、詳細はマイポイントページで確認しておきたい。

項目 内容 キャンペーン名 クリスマスタイムセール祭り 3日間限定ポイントアップキャンペーン 対象期間 2025年12月19日(金)10:00〜12月21日(日)23:59 参加条件 事前エントリー＋合計10,000円(税込)以上の購入 ポイント加算(プライム会員) +1.0% ポイント加算(Amazon Mastercard) 最大+3.0% ポイント加算(対象カテゴリー) 対象カテゴリー購入で+6.0% 対象カテゴリー例 服・腕時計・靴/バッグ・ジュエリー ポイント付与 キャンペーン終了後に順次付与 確認方法 マイポイントページ

Amazonクリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーン対象商品を紹介

クリスマスタイムセール祭りのポイントアップキャンペーンでは、特定のカテゴリー商品を購入することで還元率が大きく上乗せされる。対象となるのは、ギフト需要の高いジャンルが中心で、セール価格とポイント還元を組み合わせやすい点が特徴だ。

とくに「服」「腕時計」「靴・バッグ」「ジュエリー」は、キャンペーン対象カテゴリーとして設定されており、該当商品を購入すると+6.0%のポイント加算が適用される。通常のセール割引に加えてポイントも積み上がるため、実質的なお得度が高くなる。

服カテゴリーでは、ニットやスウェット、アウターなど冬物アイテムが多数ラインナップ。タイムセール対象商品も多く、日常使いからプレゼント用途まで幅広く選択できる。

腕時計は、シンプルなデザインからアクセントになるモデルまで幅広く展開。ファッション性と実用性を兼ね備えたアイテムが多く、ギフト需要とも相性が良い。

靴・バッグカテゴリーでは、トートバッグやショルダーバッグ、季節感のあるシューズ類が中心。コーディネートの主役になりやすく、年末のまとめ買い対象としても選ばれやすい。

ジュエリーは、ネックレスやピアス、ブレスレットなど定番アクセサリーが揃う。価格帯も比較的幅広く、ポイントアップ条件の10,000円(税込)を満たしやすい点もメリットだ。

これらの対象商品は、キャンペーン期間中にエントリーを済ませたうえで購入することでポイントアップが適用される。セール価格だけで判断せず、対象カテゴリーかどうかを確認したうえで商品を選びたい。

Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなるファッション商品一覧

Amazon

Amazonクリスマスタイムセール祭りで安くなる腕時計・靴・バッグ・ジュエリー一覧

Amazon

ギフトカード購入に関するキャンペーン

2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。

対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。

ギフトカード特典の付与条件

購入金額 付与ポイント 5,000円〜9,999円 300ポイント 10,000円〜19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。