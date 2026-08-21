バレーボールアジア選手権2026で優勝するとどうなる？優勝特典・出場権・ロサンゼルス五輪への影響

『バレーボールアジア選手権2026』は、アジア各国の代表チームが頂点を争う重要な国際大会。日本代表にとっては優勝そのものだけでなく、その先につながる大会結果にも大きな意味がある。





本記事では、バレーボールアジア選手権2026で優勝するとどうなるのか、優勝チームに与えられる権利や大会の位置づけについて紹介する。

バレーボールアジア選手権で優勝するとどうなる？

バレーボールアジア選手権2026で優勝したチームには、アジア王者のタイトルに加えて、2028年ロサンゼルスオリンピック(LA28)への出場権が与えられる。今大会から導入された新たな出場資格システムにより、優勝すればアジア枠として五輪出場を直接決めることができる。

女子日本代表がアジア選手権を制した場合は、ロサンゼルス五輪への切符を早い段階で確保できることになる。五輪予選を待たずに出場権を獲得できれば、本大会までの期間をチーム強化や若手選手の育成、コンディション調整などに充てられる点も大きなメリットだ。

さらに、アジア選手権2026の上位3チームには、2027年に開催されるFIVBワールドカップへの出場権も与えられる。そのため、優勝チームはロサンゼルス五輪と2027年FIVBワールドカップの双方への出場権を獲得することになる。

なお、アジア選手権で五輪出場権を獲得できなかった場合でも、3位以内に入れば2027年FIVBワールドカップへ進出可能。同大会でも上位3チームにロサンゼルス五輪出場権が与えられるため、五輪出場を目指すうえで今大会の上位進出は重要な意味を持つ。

成績 獲得できる権利 優勝 2028年ロサンゼルス五輪出場権 優勝 アジア王者のタイトル 3位以内 2027年FIVBワールドカップ出場権

バレーボールアジア選手権の日程・対戦相手は？

バレーボールアジア選手権2026は、女子大会が8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津、男子大会が9月4日(金)から13日(日)まで福岡県・北九州市で開催される。

女子日本代表はPOOL Cに入り、予選ラウンドで香港、韓国、ベトナムと対戦。8月21日(金)の香港戦を皮切りに、23日(日)に韓国、25日(火)にベトナムと戦い、決勝トーナメント進出を目指す。

一方、男子日本代表はPOOL Aに所属し、オーストラリア、バーレーン、オマーンと同組。予選ラウンドは9月4日(金)、6日(日)、8日(火)に行われる予定で、具体的な対戦順は今後発表される。

男女とも予選を突破した場合は準々決勝、準決勝を経て、女子は8月30日(日)、男子は9月13日(日)に決勝が行われる。

区分 日程 ラウンド 対戦カード・対戦相手 会場 女子 2026年8月21日(金) 予選 POOL C 日本 vs 香港 中国・天津 女子 2026年8月23日(日) 予選 POOL C 日本 vs 韓国 中国・天津 女子 2026年8月25日(火) 予選 POOL C 日本 vs ベトナム 中国・天津 女子 2026年8月27日(木)・28日(金) 準々決勝 未定 中国・天津 女子 2026年8月29日(土) 準決勝 未定 中国・天津 女子 2026年8月30日(日) 3位決定戦／決勝 未定 中国・天津 男子 2026年9月4日(金) 予選 POOL A オーストラリア／バーレーン／オマーンのいずれか 北九州市立総合体育館 男子 2026年9月6日(日) 予選 POOL A オーストラリア／バーレーン／オマーンのいずれか 北九州市立総合体育館 男子 2026年9月8日(火) 予選 POOL A オーストラリア／バーレーン／オマーンのいずれか 北九州市立総合体育館 男子 2026年9月10日(木)・11日(金) 準々決勝 未定 北九州市立総合体育館 男子 2026年9月12日(土) 準決勝 未定 北九州市立総合体育館 男子 2026年9月13日(日) 3位決定戦／決勝 未定 北九州市立総合体育館

バレー女子アジア選手権2026の日本戦を視聴するには？

バレーボール女子アジア選手権2026の日本代表戦は、地上波・CS放送・インターネット配信を通じて視聴できる。地上波ではフジテレビ系列が日本戦を生中継し、予選ラウンド3試合のほか、日本が進出した場合の決勝トーナメントも放送される予定だ。

CSでは『フジテレビONE/TWO/NEXT』が日本代表戦を中継。ネットではFODプレミアムに加え、TVerでも日本戦全試合の無料ライブ配信が予定されているため、スマートフォンやPCなどから観戦することもできる。

大会全体を見たい場合は『Volleyball TV』でも視聴可能で、日本戦を含む全試合がライブ配信される。ただし、音声は英語のみとなる。なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

サービス 視聴形態 内容 フジテレビ系列 地上波 女子日本代表戦を生中継

(予選ラウンド全3試合・決勝トーナメント) フジテレビONE/TWO/NEXT CS放送 男女日本代表戦を中継 TVer ネット配信 日本代表戦全試合を無料ライブ配信 FODプレミアム ネット配信 男女日本代表戦を配信 Volleyball TV ネット配信 大会全試合をライブ配信

(※英語音声のみ) FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット配信 女子日本代表戦をライブ配信

女子日本代表戦のおすすめ視聴方法は？





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前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。