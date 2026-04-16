2026年4月の楽天お買い物マラソンで何が安くなる？セール対象商品まとめ

楽天市場で定期的に開催される大型セール「楽天お買い物マラソン」。2026年4月も複数回に分けて実施され、家電や日用品、ファッション、食品など幅広いジャンルで大幅な割引やポイント還元が期待されている。

本記事では、楽天お買い物マラソンで安くなる商品を紹介する。

4月開催の楽天お買い物マラソンで何が安くなる？

楽天市場で開催される「楽天お買い物マラソン」では、ジャンルを問わず幅広い商品がセール対象となる。2026年4月開催分でも、食品や日用品、サプリメント、ギフト商品など、日常使いしやすいアイテムを中心に大幅な割引やポイント還元が実施されている。

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4月開催の楽天お買い物マラソンの開催スケジュール一覧

2026年4月の楽天お買い物マラソンは、単発ではなく複数回に分けて実施される形式となっている。月内で複数回チャンスがあるため、購入タイミングを分散させながら効率よくポイントを積み上げられる点が特徴だ。

4月は上旬・中旬・下旬の3回構成で開催され、それぞれ開始・終了時間が異なる。特に終了時間は深夜や午前中に設定されているケースが多く、ラストスパートでの買い忘れには注意が必要となる。

ショップ買い回りの恩恵を最大限に活かすためには、各開催回のスケジュールを把握し、計画的に購入を進めることが重要だ。

開催回 開催期間 第1回 4月4日20:00 ～ 4月10日01:59 第2回 4月14日20:00 ～ 4月17日09:59 第3回 4月24日20:00 ～ 4月27日09:59

4月開催の楽天お買い物マラソンのキャンペーン情報は？

楽天お買い物マラソンでは、期間中に複数のキャンペーンが同時に展開され、組み合わせ次第でポイント還元率を大きく引き上げることができる。2026年4月開催分でも、「ショップ買いまわり」を軸に、クーポンや各種ポイントアップ施策が用意されている。

中心となるのが「ショップ買いまわり」制度だ。期間中に1ショップあたり税込1,000円以上の購入を行い、利用ショップ数を増やすことでポイント倍率が上昇。最大10ショップでポイント10倍(通常1倍＋特典9倍)まで引き上げることが可能となる。なお、特典ポイントには上限があり、原則7,000ポイントまでの付与となる点には注意が必要だ。

効率よく上限まで到達するためには、一定の購入金額が目安となる。10店舗での買いまわりを前提とした場合、合計で約8万円台の購入がひとつの基準となり、計画的な買い物が求められる。

さらに、セール開始直後には最大半額クーポンが配布されるほか、対象商品限定の割引クーポンも多数登場する。加えて、「5と0のつく日」には楽天カード決済によるポイントアップが適用されるなど、日付によって還元率が変動する点も特徴だ。

そのほか、特定ジャンルでのポイント3倍キャンペーンや、楽天イーグルス・ヴィッセル神戸の勝利翌日にポイントが上乗せされる「勝ったら倍」など、複数の施策が同時進行で展開される。これらを組み合わせることで、通常よりも大幅にお得な買い物が実現する。

楽天お買い物マラソンを最大限活用するには、各キャンペーンの条件と開催タイミングを事前に把握し、戦略的に購入することが重要となる。