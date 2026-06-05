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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

サッカーワールドカップを4Kで見るには何が必要？必要機器・チューナー・アンテナ環境

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

ワールドカップ2026を4K高画質で見る方法は？必要機器・視聴環境・費用を紹介。

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2018年以前に購入した4Kテレビのなかには、BS4Kチューナーを内蔵していないモデルも多く、追加機器が必要になるケースもある。

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本記事では、W杯2026を4Kで見るために必要なものについて紹介する。

ワールドカップを4Kで見るには何が必要？

FIFAワールドカップ2026を4Kの高画質で視聴したい場合は、テレビを買い替えるだけでは不十分なケースもある。

現時点で全104試合の4K放送を予定しているのは「NHK BSプレミアム4K(BSP4K)」となっており、視聴には専用の受信環境が必要だ。

特に4K放送は通常の地上波放送とは仕組みが異なるため、テレビ・アンテナ・契約状況の3点を事前に確認しておきたい。

4K対応テレビを用意する

まず必要となるのが4K対応テレビだ。ただし、4K対応テレビであれば何でも視聴できるわけではない。

BS4Kチューナーを内蔵したモデルであることが重要で、2018年頃以前の4Kテレビではチューナー非搭載の機種も少なくない。

その場合は、別途4Kチューナーを接続する必要がある。

BS・110度CS対応アンテナを設置する

BSP4Kを受信するには、BS・110度CS放送に対応したアンテナ環境も必要となる。

戸建ての場合はアンテナ設置状況の確認、マンションの場合は共用アンテナが4K放送へ対応しているか確認したい。

また、分配器や同軸ケーブルなど宅内設備が4K放送対応になっていない場合は、機器交換が必要になるケースもある。

NHK衛星契約が必要

BSP4Kを視聴するためには、NHKの衛星契約も必要となる。

地上契約のみの場合は、衛星契約への変更手続きが必要となるため、開幕直前ではなく余裕を持って準備しておきたい。

特に日本代表戦や決勝トーナメントはアクセスも集中しやすいため、事前に受信確認まで済ませておくと安心だ。

W杯2026を4Kで見るために必要なもの一覧

必要なもの内容
4K対応テレビBS4Kチューナー内蔵モデル推奨
4Kチューナーテレビ非内蔵の場合に必要
BS・110度CSアンテナBSP4K受信に必要
宅内配線4K放送対応ケーブル・分配器
NHK衛星契約BSP4K視聴に必要

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BS4Kチューナーを内蔵していない場合は？

W杯2026をNHK BSプレミアム4K(BSP4K)で視聴したい場合でも、テレビにBS4Kチューナーが内蔵されていないからといって諦める必要はない。

実際に、2018年頃以前に発売された4Kテレビの多くは、「4K対応テレビ」であってもBS4Kチューナーを搭載していないモデルが存在する。

その場合は、外付け機器を追加することで4K放送の視聴環境を構築できる。

外付け4Kチューナーを接続する

最も手軽な方法が外付け4Kチューナーの導入だ。

HDMIケーブルでテレビと接続するだけでBS4K放送を受信できるようになり、比較的低コストで導入できる。

W杯期間中だけ4K放送を楽しみたいユーザーにも適した方法といえる。

4Kチューナー内蔵レコーダーを利用する

試合を録画したい場合は、4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダーの導入も有力な選択肢。

4K放送の視聴だけでなく録画にも対応しており、日本代表戦や決勝トーナメントを高画質で保存できる。

大会期間中に複数試合を見逃したくない人にもおすすめだ。

CATV・光テレビの専用チューナーを利用する

ケーブルテレビや光テレビを利用している場合は、事業者が提供する4K対応チューナーで視聴できるケースもある。

契約プランによって対応状況が異なるため、事前に利用中のサービスを確認しておきたい。

4K対応テレビとの違いに注意

「4K対応テレビ」と「4Kチューナー内蔵テレビ」は別物のため、注意が必要。

4K対応テレビは4K映像を表示できるものの、BS4K放送を受信する機能を持たない場合がある。

また、4K画質で視聴するためには、テレビ側のHDMI端子がHDCP 2.2に対応しているかも確認しておきたい。

対策方法特徴おすすめユーザー
外付け4Kチューナー比較的安価で導入可能視聴中心の人
4Kチューナー内蔵レコーダー視聴と録画の両方に対応試合を保存したい人
CATV・光テレビ用チューナーアンテナ不要の場合あり対象サービス契約者
4Kチューナー内蔵テレビへ買い替え追加機器不要長期利用を考える人

現在使用しているテレビがBS4Kチューナー非搭載でも、外付け機器を活用すればW杯2026の4K放送を楽しむことは十分可能だ。まずはテレビの型番を確認し、4Kチューナー内蔵モデルかどうかをチェックしておきたい。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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