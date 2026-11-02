生成AIの普及により、専門知識がなくても利用できるサービスが増えている。

本記事では、AIでできることやチャット・翻訳・文字起こし・アプリ作成などに対応するおすすめサービスを紹介する。

AIでできることは？主な用途・サービス一覧

AIは、チャットによる質問への回答や文章作成だけでなく、音声の文字起こし、画像・動画の生成、プログラミングなどにも利用できる。

主な用途と対応サービスは以下の通り。

用途 AIでできること 主なサービス チャット・文章作成 質問への回答、文章作成、要約、アイデア出し ChatGPT・Gemini・Claude・Microsoft Copilot・Grok 翻訳 テキスト・文書・動画音声の翻訳 DeepL・Google 翻訳・ChatGPT・Gemini・HitPaw 文字起こし 音声のテキスト化、会議の要約、議事録作成 Plaud.ai・Wondershare・ChatGPT アプリ作成 プログラム生成、Webアプリ制作、コード修正 Gemini・Claude・Replit・Lovable・ChatGPT 画像・動画制作 画像編集、動画生成、アニメーション制作 Luminar Neo・DomoAI・Wondershare・HitPaw 3Dモデル作成 テキストや画像から3Dモデルを生成 Meshy AI・TRIPO AI

AIでチャット・文章作成はできる？

AIを使えば、チャット形式で質問に回答してもらうほか、メールや記事の下書き、資料の要約、文章の校正などができる。

代表的なチャット型AIには『ChatGPT』『Gemini』『Claude』『Microsoft Copilot』『Grok』がある。

サービス 主な機能 活用例 ChatGPT 質問回答・文章作成・要約・翻訳・コード生成 記事の下書き、メール作成、情報整理 Gemini チャット・文章生成・資料分析・コード生成 調べもの、資料作成、アイデア出し Claude 文章作成・長文分析・プログラミング 長文の要約、文書編集、コード作成 Microsoft Copilot 質問回答・文章作成・Microsoft 365連携 Word文書の作成、Excelデータの分析 Grok チャット・文章生成・情報検索・ファイル分析 質問回答、アイデア出し、情報整理

ChatGPT・Gemini・Claudeの特徴

『ChatGPT』は、文章作成や翻訳、プログラミングなどに幅広く対応する。自然な言葉で指示でき、作成した文章の修正や別の形式への書き換えも可能だ。

Googleが提供する『Gemini』も、文章の生成・要約・翻訳に対応。Canvas機能では、文章やコードを作成しながら編集できる。

Anthropicの『Claude』は、文書の分析やコード生成に加え、Artifacts機能で作成物を表示・編集できる。文章作成だけでなく、簡単なWebツールの制作にも活用可能だ。

Microsoft Copilot・Grokの特徴

『Microsoft Copilot』は、質問への回答や文章作成に対応するAIアシスタント。対象のMicrosoft 365プランでは、WordやExcel、PowerPointなどのアプリと連携した作業も行える。

xAIの『Grok』は、対話形式での質問回答や文章作成、アイデア出し、ファイルの分析などに対応する。Web検索を使った情報収集にも利用できる。

AIで翻訳はできる？おすすめサービスは？

AIは、日本語から英語への翻訳をはじめ、外国語の文章や文書ファイル、動画音声の翻訳にも対応する。

翻訳の用途によって、テキスト翻訳に特化したサービスと、動画・音声の翻訳に対応したサービスを使い分けられる。

サービス 主な翻訳機能 おすすめの用途 DeepL テキスト・文書ファイル・画像の翻訳 ビジネス文書、メール、資料 Google 翻訳 テキスト・画像・文書・Webサイトの翻訳 日常会話、海外サイト、旅行 ChatGPT テキスト翻訳・文章の言い換え・翻訳文の調整 文脈を踏まえた翻訳、表現の修正 Gemini テキスト翻訳・文章の要約・表現の調整 外国語資料の理解、文章翻訳 HitPaw(Edimakor) 動画・音声の翻訳、字幕生成、AI吹き替え 海外動画、SNS動画、多言語コンテンツ

DeepL・Google 翻訳

『DeepL』は、テキストや文書ファイルの翻訳に対応するサービス。訳文の語調調整や用語集など、翻訳文を細かく調整するための機能も備えている。

『Google 翻訳』は、テキストだけでなく画像、文書、Webサイトの翻訳にも対応。外国語のメニューや看板、海外Webサイトを読む際にも利用できる。

ChatGPT・Gemini

『ChatGPT』『Gemini』では、翻訳する文章に加えて、希望する文体や用途を指示できる。

例えば「この英文を自然なビジネスメールの日本語に翻訳して」「専門用語を残して翻訳して」といった依頼が可能だ。

翻訳後の文章について質問したり、表現を変更したりできる点も特徴となる。

HitPaw(Edimakor)｜動画翻訳・字幕作成に対応

『HitPaw Edimakor』は、AI機能を搭載した動画編集ソフト。AI動画翻訳機能を利用すると、動画内の音声を翻訳し、多言語の字幕や吹き替え音声を作成できる。

主な機能は以下の通り。

動画・音声のAI翻訳

翻訳字幕・バイリンガル字幕の生成

AI音声による吹き替え

動画の自動字幕生成

翻訳した動画の編集・書き出し

AIで文字起こし・議事録作成はできる？

AIを使えば、録音した会議やインタビュー、講義などの音声をテキストに変換できる。

文字起こしした内容を要約したり、決定事項や重要なポイントを整理して議事録を作成したりすることも可能だ。

サービス 文字起こし・要約機能 主な用途 Plaud.ai 録音・文字起こし・AI要約・マインドマップ作成 会議、商談、インタビュー Wondershare Filmora 動画・音声の文字起こし、自動字幕生成 YouTube動画、講義動画、SNS動画 ChatGPT 音声ファイルの文字起こし・要約、議事録作成 会議記録、音声メモ、インタビュー

Plaud.ai｜会議の録音・文字起こし・議事録作成

『Plaud.ai』は、AIボイスレコーダーと文字起こし・要約機能を組み合わせたサービスだ。Plaud Noteなどの専用デバイスで会議や会話を録音し、Plaudアプリで文字起こしや議事録作成を行える。

録音から議事録作成までを一連の流れで進められるため、会議や商談の記録を効率化したい場合に適している。Plaudには無料のStarterプランも用意されているが、録音用デバイスの購入費用やプランごとの利用上限は別途確認が必要だ。

主な機能は以下の通り。

会議・通話・インタビューなどの録音

AIによる音声の文字起こし

発言内容の要約・議事録作成

話者の識別

要点を整理したマインドマップの生成

用途に合わせた要約テンプレートの利用

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Wondershare Filmora｜動画の文字起こし・字幕生成

『Wondershare Filmora』は、AIによる文字起こしや字幕生成に対応した動画編集ソフトだ。

動画内の発言をテキストに変換し、字幕として編集できる。AIテキストベース編集を利用すれば、文字起こしされた文章をもとに動画を編集することも可能だ。

YouTube動画の字幕作成や講義動画のテキスト化など、映像制作と文字起こしをまとめて行いたい場合に向いている。

Filmoraは無料版をダウンロードできるが、AI機能にはクレジットなどの利用条件があり、無料版の動画書き出しには透かしが入る。

ChatGPT｜音声ファイルの文字起こし・要約

『ChatGPT』でも、対応する音声ファイルをアップロードして文字起こしや要約を依頼できる。

文字起こしした内容から会議の決定事項やタスクを抽出し、議事録やメールの下書きに整理することも可能だ。

なお、音声ファイルのアップロードは有料サブスクリプションなどで提供されており、無料プランでは利用できない。また、録音を直接行うRecord機能は、対応する有料プランのmacOSデスクトップアプリで利用できる。

AIでアプリ作成・プログラミングはできる？

AIを使えば、自然な言葉で指示してプログラムのコードを生成したり、Webアプリの試作品を作成したりできる。

アプリ制作に対応するAIには、コード生成を支援するサービスと、アプリの構築・公開まで対応するサービスがある。

サービス アプリ作成に関する主な機能 特徴 Gemini コード生成・修正・Webアプリ試作 CanvasやGoogle AI Studioでアプリ制作 Claude コード生成・Artifactsによるアプリ制作 対話形式でツールを作成・編集 Replit AIによるアプリ構築・テスト・公開 Replit Agentで開発工程を支援 Lovable 自然言語からWebアプリを生成・公開 画面・データベース・認証機能などを構築 ChatGPT コード生成・デバッグ・開発支援 Codexなどで実装・テスト・修正を支援

Gemini｜CanvasやGoogle AI Studioでアプリ作成

『Gemini』では、プログラムのコード生成や修正、Webアプリの試作が可能だ。

Canvas機能を使えば、作成したHTMLやReactなどのコードをプレビューしながら修正できる。

また、Google AI StudioのBuildモードでは、自然言語で指示してWebアプリやAndroidアプリを作成できる。生成したコードの確認や修正、アプリのデプロイにも対応している。

Claude｜Artifactsでアプリ・ツールを作成

『Claude』のArtifacts機能では、チャットで指示するだけでWebツールや簡単なアプリを作成できる。

例えば、計算ツールやクイズ、データ可視化ツールなどを生成し、画面上で動作を確認できる。

作成したアプリは追加の指示によって修正でき、共有にも対応する。ただし、外部サービスとの連携やデータの永続保存などには制限がある。

ChatGPT｜プログラミング・コード修正に対応

『ChatGPT』では、作りたい機能を文章で説明し、必要なプログラムを生成できる。

例えば、WebサイトのHTML・CSS・JavaScriptの作成、Pythonによる自動処理、既存コードの修正などを依頼できる。

また、コーディング向けの『Codex』では、コードの実装やテスト、デバッグ、レビューなどの開発作業を支援する。

アプリの種類や公開方法によっては、別途サーバーや開発環境の準備が必要となる。

AIで画像・動画・3Dモデルの作成はできる？

生成AIは、文章や画像をもとに新しい画像・動画を作成できるほか、既存の写真や映像の編集にも対応する。

さらに、テキストや画像から3Dモデルを生成できるサービスも登場している。

AIで画像作成・写真編集はできる？

AIによる画像制作には、テキストから新しい画像を生成する方法と、既存の写真を加工・補正する方法がある。

画像編集に特化したサービスには『Luminar Neo』、画像生成にも対応するサービスには『DomoAI』『HitPaw Edimakor』『Wondershare Filmora』などがある。

『Luminar Neo』は、Skylumが提供するAI写真編集ソフトだ。写真の明るさや色合いの補正に加え、生成AIを活用した編集機能を備えている。

代表的な機能には、不要な被写体を削除する「GenErase」、写真の一部を置き換える「GenSwap」、画像の外側を生成して構図を拡張する「GenExpand」がある。

新しい画像をゼロから作る用途よりも、既存の写真を補正・加工する用途に適したサービスだ。

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AIで動画生成・動画編集はできる？

AIを使えば、文章や静止画像から動画を生成するほか、既存動画のスタイル変換、字幕生成、音声編集などができる。

DomoAI｜画像から動画を生成・アニメ風に変換

『DomoAI』は、画像やテキストをもとに動画を生成できるAIサービスだ。

静止画像に動きを加える「Image to Video」や、実写動画をアニメ・水彩画などのスタイルに変換する「Video to Video」に対応する。

オリジナルのAIアニメーションやSNS向けショート動画を制作したい場合に活用できる。

Wondershare Filmora｜AI生成と動画編集をまとめて行える

『Wondershare Filmora』は、AI動画生成と一般的な動画編集機能を組み合わせたソフトだ。

テキストや画像からの動画生成に加え、カット編集、自動字幕生成、音声補正、エフェクト追加などに対応する。

AIで生成した素材を編集し、そのまま動画として仕上げたい場合に利用できる。

HitPaw Edimakor｜AI動画生成・動画翻訳に対応

『HitPaw Edimakor』では、文章から動画を生成する「Text to Video」や、静止画像を動画に変換する「Image to Video」を利用できる。

ストーリーや台本をもとに映像を構成する機能のほか、AI字幕生成や動画翻訳にも対応する。

AIによる映像制作から字幕・音声の調整まで行いたい場合に適している。

AIで3Dモデル作成はできる？

AIは、テキストや画像から立体的な3Dモデルを生成する用途にも対応している。

代表的なサービスには『Meshy AI』『TRIPO AI』があり、3Dモデリングの専門知識がなくてもモデルの原型を作成できる。

サービス 主な機能 おすすめの用途 Meshy AI テキスト・画像から3Dモデル生成、テクスチャ生成、アニメーション ゲーム素材、3Dアセット制作 TRIPO AI テキスト・画像から3Dモデル生成、テクスチャ・形状の調整 キャラクター、小物、3Dプリント用モデル

Meshy AI｜テキスト・画像から3Dモデルを生成

『Meshy AI』は、文章や画像から3Dモデルを生成できるAIサービスだ。

「Text to 3D」では、作成したいオブジェクトの特徴を文章で指定して3D化できる。「Image to 3D」では、写真やイラストをもとに立体モデルを生成可能だ。

AIテクスチャ生成やモデルのアニメーションにも対応しており、ゲーム開発や3Dコンテンツ制作に活用できる。Blenderなどの3D制作ソフトとの連携機能も用意されている。

▶Meshy AIでテキスト・画像から3Dモデルを生成！公式サイトをチェック

TRIPO AI｜画像から3Dモデルを生成・編集

『TRIPO AI』は、AIを使って3Dモデルの生成・編集を行えるサービスだ。

テキストからの3D生成に加え、アップロードした画像を3Dモデルに変換する機能を備えている。

生成したモデルはテクスチャやメッシュ構造を調整でき、FBX・OBJ・GLB・STLなどの形式で書き出せる。

無料プランも用意されており、クレジットや利用機能の制限内で3Dモデル生成を試せる。

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