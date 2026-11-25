PS5ブラック販売情報をチェック！ 楽天ブックス PS5ブラックは楽天ブックスで先着販売を実施！ 関連商品も充実の楽天ブックス公式サイトで最新情報を確認 PS5 Pro関連商品も販売 公式サイトへ PS5ブラックを販売 ゲオオンラインストア ゲオオンラインストアでPS5ブラックを販売！ 在庫は定期的に復活の可能性 同性能の他カラーもチェック 今すぐチェック 購入ページへ PS5ブラック販売情報をチェック！ 楽天ブックス PS5ブラックは楽天ブックスで先着販売を実施！ 関連商品も充実の楽天ブックス公式サイトで最新情報を確認 PS5 Pro関連商品も販売 公式サイトへ PS5ブラックを販売 ゲオオンラインストア ゲオオンラインストアでPS5ブラックを販売！ 在庫は定期的に復活の可能性 同性能の他カラーもチェック 今すぐチェック 購入ページへ PS5ブラック販売情報をチェック！ 楽天ブックス PS5ブラックは楽天ブックスで先着販売を実施！ 関連商品も充実の楽天ブックス公式サイトで最新情報を確認 PS5 Pro関連商品も販売 公式サイトへ

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、国内向けのゲーム機「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を販売している。

本記事では、PS5デジタルエディション日本語専用モデルと通常版の違いや機能の制限、価格を紹介する。

PS5デジタルエディション日本語専用は何が違う？通常版と比較

PS5デジタルエディション日本語専用モデルは、2025年11月21日(金)に発売された国内専用のPS5だ。希望小売価格は55,000円(税込)で、通常のPS5デジタルエディションよりも34,980円安い。

ゲームの処理性能は通常のPS5と同等だが、本体の表示言語や利用できるPlayStationのアカウントが制限されている。また、通常のデジタルエディションと同様にディスクドライブは搭載していない。

比較 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 PS5 デジタル・エディション PS5 通常版 希望小売価格(税込) 55,000円 89,980円 97,980円 本体言語 日本語のみ 多言語対応 多言語対応 PlayStationのアカウント 日本のみ 日本以外も対応 日本以外も対応 ディスクドライブ 非搭載 非搭載 搭載 ゲーム処理性能 同等 同等 同等 内蔵SSD 825GB 825GB 1TB

※すべてメーカー希望小売価格。販売店によって実売価格が異なります。

※SSD容量はモデル・型番によって異なります。

PS5デジタルエディション日本語専用の制限は？

本体言語・PlayStationのアカウントの制限

日本語専用モデルは、本体の設定画面などを英語やその他の言語に切り替えることができない。また、利用できるのは国・地域を日本に設定したPlayStationのアカウントのみとなる。

PlayStation Storeも日本向けのストアを利用することになるため、海外のアカウントで購入したダウンロード版ソフトを引き継いで遊ぶことはできない。すでにアカウントを持っている場合は、購入前に登録している国・地域を確認しておこう。アカウントの国・地域は作成後に変更できない。

ゲーム内の言語や遊べるソフトに制限はある？

日本語専用なのは本体の言語設定であり、ゲーム内の音声や字幕まで日本語に限定されるわけではない。英語音声などに対応したゲームであれば、タイトルによって言語を切り替えられる。

日本のPlayStation Storeで販売されているPS5用のダウンロード版ソフトに対応しており、PS5で動作するPS4用ソフトもプレイ可能だ。ただし、日本国外で販売されたゲームディスクの動作はソニーの保証対象外となる。海外版ソフトの追加コンテンツ(DLC)も、ディスクとアカウントの国・地域が一致していなければ利用できない。

PS4・PS5からのデータ移行はできる？

日本のPlayStationのアカウントを使用している場合は、対応するゲームやセーブデータを移行できる。一方、日本以外のアカウントに紐付いたユーザーデータは日本語専用モデルに転送・復元できない。

なお、日本語専用モデルは日本国内の安全規格に対応した国内専用品となっており、ソニーは海外での使用を控えるよう案内している。

PS5デジタルエディション日本語専用はディスク版ソフトも遊べる？

PS5デジタルエディション日本語専用はディスクドライブ非搭載モデルだが、別売りのディスクドライブ(CFI-ZDD1J)を取り付けることで、パッケージ版のPS5・PS4用ゲームや対応するBlu-ray・DVDを利用できる。

ディスクドライブの希望小売価格は11,980円(税込)で、日本語専用モデルとの合計は66,980円(税込)。通常版PS5を購入する場合よりも31,000円安い。

※ディスクドライブと本体の初回ペアリングにはインターネット接続が必要。

※PS4用ソフトはPS5での動作に対応したタイトルに限ります。

PS5デジタルエディション日本語専用はどんな人におすすめ？

国内で日本のアカウントを利用し、主にダウンロード版ソフトをプレイするのであれば、日本語専用モデルがおすすめだ。通常版との価格差が大きいうえ、後からディスクドライブを増設することもできる。

一方、海外のPlayStation Storeを利用している人や、本体の表示言語を日本語以外に設定したい人は通常版または通常のデジタルエディションを選ぶ必要がある。

2026年11月19日(木)には、日本語専用モデルの新色「ミッドナイト ブラック」が数量限定で発売された。ホワイトとブラックの基本性能や言語・アカウントの制限に違いはなく、希望小売価格も同じ55,000円(税込)だ。

モデル 希望小売価格(税込) 購入先 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 55,000円 Amazon PS5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用 55,000円 Amazon

※販売価格や在庫状況は各販売ページよりご確認ください。

PS5の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。