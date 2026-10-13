「Amazonプライム感謝祭2026」では、先行セールが2026年10月13日(火)、本セールが10月16日(金)から開催される。

本記事では、プライム感謝祭の本セールと先行セールの違いやお得になる商品、活用ポイントなどを紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催期間は？

2026年Amazonプライム感謝祭は、先行セールが10月13日(火)0:00から10月15日(木)23:59まで開催。本セールは10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59までの4日間にわたり開催される。

今年のプライム感謝祭では、昨年の200万点以上から大幅に拡大し、400万点以上の商品が特別価格で販売される。

先行セール、本セールともにAmazonプライム会員限定のイベントとなるが、まだプライム会員でない場合でも、30日間無料体験を利用すればセールに参加可能だ。無料体験期間中も対象商品の割引購入やポイントアップキャンペーンなどを利用できる。

セール 開催期間 先行セール 10/13(火)0:00～10/15(木)23:59 プライム感謝祭 本セール 10/16(金)0:00～10/19(月)23:59

▶Amazonプライム感謝祭2026のセール対象商品・キャンペーン情報をチェック

Amazonプライム感謝祭2026 本セールと先行セールの違いは？

先行セールは、プライム感謝祭の対象商品を本セールに先駆けて特別価格で販売するイベントだ。本セールを待たずに一部の商品を割引価格で購入できるため、開催期間以外に大きな違いはない。

ただし、先行セールと本セールでは対象商品が異なる場合があり、すべての商品が両期間で同じ価格になるとは限らない。 本セールでは新たな対象商品が登場するほか、10月16日(金)から19日(月)には、BRAUNやDyson、Boseなどの人気ブランドを対象とした「厳選日替わりセール」も開催される。

一方、ポイントアップキャンペーンの購入対象期間は、先行セール開始日の10月13日(火)0:00から本セール最終日の10月19日(月)23:59まで。どちらの期間に購入した商品も、キャンペーン条件を満たせば最大18％ポイント還元の対象となる。

気になる商品が先行セールの対象になっている場合は、本セールを待つことでさらに安くなるとは限らないため、販売価格や在庫状況を確認して購入を検討しよう。

▶Amazonプライム感謝祭2026 先行セール・本セールの対象商品をチェック

Amazonプライム感謝祭2026の活用ポイント

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【ポイントアップキャンペーン】最大18%のポイント還元！

2026年のAmazonプライム感謝祭をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」へのエントリーを行おう。

エントリー期間は9月24日(木)14:00から10月19日(月)23:59まで。キャンペーンにエントリーのうえ、10月13日(火)0:00から10月19日(月)23:59までに合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが追加還元される。

ポイント還元率は最大18%で、付与上限は10,000ポイント。プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いで最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の購入で+7.0%、対象カテゴリー商品(ドラッグストア・ホーム用品)の購入で+6.0%となる。

さらに、キャンペーンにエントリーして合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも参加できる。抽選会への追加エントリーは不要だ。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0%

15,000円以上：+1.5%

20,000円以上：+2.0% Amazon Mastercardで支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% 対象カテゴリー商品を購入(ドラッグストア・ホーム用品) +6.0% 最大還元率 18.0%

※一部対象外商品あり。最大還元率の適用には複数条件の達成が必要。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンにエントリー

【dポイント還元アップ】新規アカウント連携で最大20%還元！

Amazonプライム感謝祭2026では、Amazonアカウントとdアカウントを連携することで、お得に買い物ができる「Amazonプライム感謝祭 × dポイント連携キャンペーン」も開催される。

期間中にキャンペーンへエントリーし、初めてAmazonアカウントとdアカウントを連携した場合、対象期間中のお買い物金額に対して最大20%のdポイント還元を受けられる。付与上限は1,000ポイントとなっている。

すでにアカウント連携済みの場合も、期間中にエントリーし、合計5,000円以上購入したうえでdポイントを500ポイント以上利用すると、最大100,000ポイントが当たる抽選に参加できる。

エントリー期間：9/24(木)14:00～10/19(月)23:59

お買い物対象期間：10/13(火)0:00～10/19(月)23:59

新規連携特典：最大20%還元(上限1,000ポイント)

連携済み会員：条件達成で最大100,000ポイントが当たる抽選に参加

▶Amazonプライム感謝祭 × dポイント連携キャンペーンをチェック

【厳選日替わりセール】本セール限定で人気商品がお買い得！

2026年のプライム感謝祭では、本セール期間中の10月16日(金)から19日(月)まで「厳選日替わりセール」が開催される。

「BRAUN」「Dyson」「Bose」などの人気ブランド商品が、2026年の最安値となる特別価格で登場。対象商品は当日発表され、毎日入れ替わるため、本セール期間中もセール会場を確認しておきたい。

また、先行セール開始日の10月13日(火)からは、調理家電・調理器具・食料品などを特集した「秋のクッキング祭り」や、コスメ・スキンケア商品などを取り扱うAmazon Beautyの「秋のBeauty Festival」も開催される。

▶Amazonプライム感謝祭の厳選日替わりセール・特集商品をチェック

Amazonプライム感謝祭2026でお得になる商品は？

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Amazonプライム感謝祭2026では、400万点以上の商品が特別価格で販売される。Amazonデバイスや家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー商品など、幅広いカテゴリーがセール対象となる。

先行セールで割引対象になっている商品は、本セールを待たずに購入可能。ただし、商品によっては在庫切れになる場合もあるため、気になる商品はセール会場で価格や在庫状況を確認しておこう。

先行セール注目商品（10/13～）

※価格はすべて税込。

※割引率の変更などにより、価格は変動する場合があります。実際の価格は商品ページよりご確認ください。

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

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