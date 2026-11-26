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Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」では、本セールに先駆けて11月27日(金)から先行セールが開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデーの先行セールと本セールの対象商品や価格、ポイント還元の違いを紹介する。

Amazonブラックフライデー2026先行セールと本セールの違いは？

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間、本セールは11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

先行セールは、本セールの対象商品の一部を先駆けて特別価格で販売するものだ。本セールではさらにセール対象商品が追加される。いずれもAmazonプライム会員以外でも参加できる。

比較 先行セール 本セール 開催期間 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 開催日数 3日間 8日間 対象商品 一部商品を先行販売 先行セール対象商品・追加商品 セール価格 割引価格で販売 先行セール価格を基本的に維持 ポイントアップキャンペーン 〇 〇 プライム会員以外の参加 〇 〇

※対象商品の在庫・販売価格は変更となる場合があります。

Amazonブラックフライデー先行セールと本セールはどっちが安い？

先行セールと本セールのセール価格は基本的に同じだ。 先行セールから割引対象となる商品は、本セールでも同じセール価格が維持される。ただし、市場の状況などによってさらに値下げされる場合もある。

本セールまで待っている間に人気商品が売り切れる可能性もあるため、購入したい商品が先行セールで割引対象となっていれば、早めに購入することをおすすめする。

先行セールで割引されなかった商品については、本セール開始後に改めて価格を確認しよう。先行セール対象商品の割引率はAmazonブラックフライデーの割引率まとめで紹介している。

Amazonブラックフライデーのポイントアップは先行セールも対象？

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーンは、先行セール初日の11月27日(金)0:00から本セール最終日の12月7日(月)23:59までの購入が対象となる。

エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。先行セールと本セールの購入金額は合算されるため、それぞれのセールで10,000円以上購入する必要はない。

プライム会員なら最大1.5%、Amazon Mastercardでの購入で最大3.0%(通常還元率を含む)が還元される。ブランドセレクション対象商品は7.0%、家電を除く対象のホーム用品は6.5%のポイントアップ対象となる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント 抽選特典 最大100,000ポイントが当たるチャンス

※Amazon Mastercardの3.0%還元はプライム会員の場合。ブランドセレクションは販売元・出荷元がAmazon.co.jpの対象商品に限ります。

※Apple製品など一部の商品はポイントアップの対象外。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

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Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

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