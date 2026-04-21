『DAZN』のサッカー特化プラン「DAZN SOCCER」の提供開始とともに、お得な特別キャンペーンが展開されている。

本記事では、「DAZN SOCCER」特別キャンペーンの価格や参加方法、通常プランとの違いを紹介する。

DAZN SOCCER特別キャンペーンの値下げ価格・期間は？

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」は、2026年4月21日(火)～8月30日(日)までの期間限定で提供。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

「DAZN SOCCER」は年間総額31,200円(税込)の年間プラン(月々払い)でのみ提供されており、通常の支払いは月々2,600円(税込)。しかし、2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59の特別キャンペーン期間中に加入した場合は年間総額26,340円(税込)で最初の3カ月間が月々980円(税込)となる。

なお、「DAZN SOCCER」では6月12日(金)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し配信される。

キャンペーン価格

期間 月々価格(税込) 年間総額(税込) 2026/4/21(火)～

7/20(月・祝)23:59 2,600円 → 980円(最初の3カ月間)

※4カ月目から通常価格2,600円 31,200円 → 26,340円

[通常価格より4860円引き！]

DAZN SOCCERの加入方法・注意事項

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCER 加入の注意事項

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

その他のDAZN加入方法は？

『DAZN』に加入する場合、月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめとなる。年間プランではないため、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに解約か継続かを判断することも可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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