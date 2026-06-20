チュニジアはどこの国？ワールドカップの最高成績は？出場回数・歴代成績

FIFAワールドカップ2026・グループFでサッカー日本代表と対戦するチュニジア代表。アフリカの強豪として知られている。
本記事では、チュニジア代表の基本情報、ワールドカップでの成績について紹介する。
チュニジアはどこの国？
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チュニジアは、アフリカ大陸の北端に位置する北アフリカの国だ。正式名称はチュニジア共和国で、首都はチュニス。北と東は地中海に面し、西はアルジェリア、南東はリビアと国境を接している。
地中海の対岸にはイタリアのシチリア島があり、首都チュニスからの距離は約290km。アフリカに属しながらヨーロッパにも近く、地中海地域とアラブ文化の影響を受けてきた国として知られる。
国土の北部には肥沃な平野が広がる一方、南部はサハラ砂漠の一部となっている。砂漠地帯は映画『スター・ウォーズ』シリーズのロケ地として使用されたことでも有名だ。
公用語はアラビア語だが、かつてフランスの保護領だった歴史から、現在もフランス語が幅広く使われている。サッカーは国内で高い人気を誇り、チュニジア代表はアフリカを代表する強豪国の一つとしてワールドカップにも複数回出場している。
|項目
|内容
|正式名称
|チュニジア共和国
|地域
|北アフリカ（マグリブ地域）
|首都
|チュニス
|隣接国
|アルジェリア、リビア
|面している海
|地中海
|公用語
|アラビア語
|広く使われる言語
|フランス語
チュニジア代表のワールドカップ最高成績は？
サッカーのチュニジア代表は、2026年北中米大会を含めてFIFAワールドカップに通算7回出場している。ただし、過去6大会はいずれもグループステージで敗退しており、決勝トーナメント進出はまだ果たしていない。そのため、現時点での最高成績はグループステージ敗退となる。
初出場は1978年アルゼンチン大会。同大会のメキシコ戦で3-1の勝利を収め、ワールドカップでアフリカ勢として初めて白星を挙げた。この歴史的勝利に加え、前回王者の西ドイツとも0-0で引き分けるなど、初出場ながら存在感を示した。
その後は1998年フランス大会から2006年ドイツ大会まで3大会連続で出場。2018年ロシア大会と2022年カタール大会にも本大会出場を果たしたが、いずれもグループステージ突破には届かなかった。
2022年大会では、グループ最終節で前回王者フランスを1-0で破る金星を挙げた。勝ち点4を獲得したものの、オーストラリアに及ばずグループ3位で敗退している。
2026年北中米大会では、アフリカ予選10試合を無失点で突破する堅守を披露。しかし、本大会初戦のスウェーデン戦では1-5で敗れており、悲願のグループステージ突破に向けて巻き返しが求められる。
|項目
|内容
|ワールドカップ出場回数
|7回
|出場大会
|1978年、1998年、2002年、2006年、2018年、2022年、2026年
|最高成績
|グループステージ敗退
|通算成績（2022年大会終了時点）
|18試合3勝5分10敗
|通算得失点（2022年大会終了時点）
|14得点・26失点
|ワールドカップ初勝利
|1978年大会 メキシコ戦（3-1）
日本代表vsチュニジア代表はいつ開催？試合時間・開催地を紹介
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で、サッカー日本代表はチュニジア代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月21日(日)13:00に開始予定。開催地との時差により、現地では6月20日(土)22:00のキックオフとなる。
舞台となるのは、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）。初戦をドローで終えた日本にとって、決勝トーナメント進出へ前進するためにも勝ち点3を獲得したい一戦だ。
- 試合：チュニジア代表vs日本代表
- 日本での開催日時：2026年6月21日(日)13:00
- 現地での開催日時：2026年6月20日(土)22:00
- スタジアム：エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）
- 開催都市：メキシコ・モンテレイ
日本代表vsチュニジア代表のテレビ放送・ネット配信は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、『日本テレビ系列』と『NHK BS』で生中継される。日本テレビ系列は6月21日(日)10:25、NHK BSは12:00から放送を開始する予定だ。
『NHK BSプレミアム4K』では、同日21:00から録画放送を実施。NHK総合での地上波中継は予定されていない。
インターネットでは、『DAZN』がライブ配信と見逃し配信を行う。日本代表戦は無料アカウントで視聴でき、大会全104試合を見たい場合は有料プランへの加入が必要となる。
日本テレビ系列では本田圭佑氏、NHK BSでは森岡隆三氏と林陵平氏、DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当する。
|放送・配信サービス
|放送・配信時間
|主な出演者
|DAZN
|6月21日(日)13:00～
ライブ・見逃し配信
日本代表戦は無料
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
ゲスト：井口浩之、影山優佳
|日本テレビ系列
|6月21日(日)10:25～
地上波生中継
|解説：本田圭佑
実況：山本紘之
出演：竹内涼真、槙野智章ほか
|NHK BS
|6月21日(日)12:00～
生中継
|解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
|NHK BSプレミアム4K
|6月21日(日)21:00～
録画放送
|－
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