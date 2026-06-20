チュニジアはどこの国？ワールドカップの最高成績は？出場回数・歴代成績

FIFAワールドカップ2026・グループFでサッカー日本代表と対戦するチュニジア代表。アフリカの強豪として知られている。

本記事では、チュニジア代表の基本情報、ワールドカップでの成績について紹介する。

チュニジアはどこの国？

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チュニジアは、アフリカ大陸の北端に位置する北アフリカの国だ。正式名称はチュニジア共和国で、首都はチュニス。北と東は地中海に面し、西はアルジェリア、南東はリビアと国境を接している。

地中海の対岸にはイタリアのシチリア島があり、首都チュニスからの距離は約290km。アフリカに属しながらヨーロッパにも近く、地中海地域とアラブ文化の影響を受けてきた国として知られる。

国土の北部には肥沃な平野が広がる一方、南部はサハラ砂漠の一部となっている。砂漠地帯は映画『スター・ウォーズ』シリーズのロケ地として使用されたことでも有名だ。

公用語はアラビア語だが、かつてフランスの保護領だった歴史から、現在もフランス語が幅広く使われている。サッカーは国内で高い人気を誇り、チュニジア代表はアフリカを代表する強豪国の一つとしてワールドカップにも複数回出場している。

項目 内容 正式名称 チュニジア共和国 地域 北アフリカ（マグリブ地域） 首都 チュニス 隣接国 アルジェリア、リビア 面している海 地中海 公用語 アラビア語 広く使われる言語 フランス語

チュニジア代表のワールドカップ最高成績は？

サッカーのチュニジア代表は、2026年北中米大会を含めてFIFAワールドカップに通算7回出場している。ただし、過去6大会はいずれもグループステージで敗退しており、決勝トーナメント進出はまだ果たしていない。そのため、現時点での最高成績はグループステージ敗退となる。

初出場は1978年アルゼンチン大会。同大会のメキシコ戦で3-1の勝利を収め、ワールドカップでアフリカ勢として初めて白星を挙げた。この歴史的勝利に加え、前回王者の西ドイツとも0-0で引き分けるなど、初出場ながら存在感を示した。

その後は1998年フランス大会から2006年ドイツ大会まで3大会連続で出場。2018年ロシア大会と2022年カタール大会にも本大会出場を果たしたが、いずれもグループステージ突破には届かなかった。

2022年大会では、グループ最終節で前回王者フランスを1-0で破る金星を挙げた。勝ち点4を獲得したものの、オーストラリアに及ばずグループ3位で敗退している。

2026年北中米大会では、アフリカ予選10試合を無失点で突破する堅守を披露。しかし、本大会初戦のスウェーデン戦では1-5で敗れており、悲願のグループステージ突破に向けて巻き返しが求められる。

項目 内容 ワールドカップ出場回数 7回 出場大会 1978年、1998年、2002年、2006年、2018年、2022年、2026年 最高成績 グループステージ敗退 通算成績（2022年大会終了時点） 18試合3勝5分10敗 通算得失点（2022年大会終了時点） 14得点・26失点 ワールドカップ初勝利 1978年大会 メキシコ戦（3-1）

日本代表vsチュニジア代表はいつ開催？試合時間・開催地を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で、サッカー日本代表はチュニジア代表と対戦する。試合は日本時間2026年6月21日(日)13:00に開始予定。開催地との時差により、現地では6月20日(土)22:00のキックオフとなる。

舞台となるのは、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）。初戦をドローで終えた日本にとって、決勝トーナメント進出へ前進するためにも勝ち点3を獲得したい一戦だ。

試合： チュニジア代表vs日本代表

チュニジア代表vs日本代表 日本での開催日時： 2026年6月21日(日)13:00

2026年6月21日(日)13:00 現地での開催日時： 2026年6月20日(土)22:00

2026年6月20日(土)22:00 スタジアム： エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）

エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA） 開催都市：メキシコ・モンテレイ

日本代表vsチュニジア代表のテレビ放送・ネット配信は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、『日本テレビ系列』と『NHK BS』で生中継される。日本テレビ系列は6月21日(日)10:25、NHK BSは12:00から放送を開始する予定だ。

『NHK BSプレミアム4K』では、同日21:00から録画放送を実施。NHK総合での地上波中継は予定されていない。

インターネットでは、『DAZN』がライブ配信と見逃し配信を行う。日本代表戦は無料アカウントで視聴でき、大会全104試合を見たい場合は有料プランへの加入が必要となる。

日本テレビ系列では本田圭佑氏、NHK BSでは森岡隆三氏と林陵平氏、DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当する。

放送・配信サービス 放送・配信時間 主な出演者 DAZN 6月21日(日)13:00～

ライブ・見逃し配信

日本代表戦は無料 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学

ゲスト：井口浩之、影山優佳 日本テレビ系列 6月21日(日)10:25～

地上波生中継 解説：本田圭佑

実況：山本紘之

出演：竹内涼真、槙野智章ほか NHK BS 6月21日(日)12:00～

生中継 解説：森岡隆三、林陵平

実況：下境秀幸 NHK BSプレミアム4K 6月21日(日)21:00～

録画放送 －

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

北中米ワールドカップ2026 関連情報

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