『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。
本記事では、「DAZN SCOCER」で視聴可能な大会やリーグ、カップ戦を紹介する。
DAZN SOCCERは8/20までの期間限定販売！
『DAZN』は「DAZN SOCCER」を2026年8月30日(日)まで期間限定で提供。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となるが、視聴可能コンテンツは『DAZN』が配信するサッカーコンテンツに絞られており、その分お得な価格で加入することができる。
具体的には、年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)。プロ野球などサッカー以外のコンテンツも視聴できる「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々平均約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)となっているため、「DAZN SOCCER」は年間プランとしては最も安くサッカーが視聴できるプランとなっている。
【7/20まで！】割引キャンペーンとは？最初の3カ月・月々980円！
「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。
なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などは不可。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。
DAZN SOCCER 加入手順
- DAZN公式サイトへアクセス
- 「サッカーを選択」をタップ
- メールアドレスを入力
- 支払い情報を入力して登録が完了！
DAZN SOCCERで何が見られる？配信大会・カップ一覧
前述の通り、「DAZN SOCCER」に加入すると『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツが視聴可能だ。6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)をはじめ、Jリーグ、ACLE、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
DAZN SOCCERで視聴可能なコンテンツ一覧は以下の通り。
|国・地域
|大会・リーグ・カップ戦
|代表戦
|2026年ワールドカップ
AFC公式大会
|国内・アジア
|【独占】明治安田Jリーグ
【独占】JリーグオールスターDAZNカップ
【独占】AFCチャンピオンズリーグエリート
【独占】AFCチャンピオンズリーグ2
【独占】SOMPO WEリーグ
|イングランド
|【独占】EFL：チャンピオンシップ
【独占】EFL：リーグ1
【独占】EFL：リーグ2
【独占】EFL Trophy
【独占】カラバオカップ
|スペイン
|ラ・リーガ
ラ・リーガ2部
|ドイツ
|ブンデスリーガ
【独占】DFBポカール
DFLスーパーカップ
【独占】ブンデスリーガ女子
|イタリア
|【独占】セリエA
【独占】コッパイタリア
【独占】スーペルコッパ・イタリアーナ
|フランス
|【独占】リーグ・アン
【独占】リーグ・ドゥ
【独占】トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)
|その他
|【独占】UEFAネーションズリーグ
【独占】ポルトガルリーグ
【独占】ベルギーリーグ
リーガF
ハイライト・オリジナル番組など
※2026年4月時点の情報です。
※配信コンテンツは変更となる場合があります。