『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、「DAZN SCOCER」で視聴可能な大会やリーグ、カップ戦を紹介する。

DAZN SOCCERは8/20までの期間限定販売！

『DAZN』は「DAZN SOCCER」を2026年8月30日(日)まで期間限定で提供。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となるが、視聴可能コンテンツは『DAZN』が配信するサッカーコンテンツに絞られており、その分お得な価格で加入することができる。

具体的には、年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)。プロ野球などサッカー以外のコンテンツも視聴できる「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々平均約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)となっているため、「DAZN SOCCER」は年間プランとしては最も安くサッカーが視聴できるプランとなっている。

【7/20まで！】割引キャンペーンとは？最初の3カ月・月々980円！

「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。

なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などは不可。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCERで何が見られる？配信大会・カップ一覧

前述の通り、「DAZN SOCCER」に加入すると『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツが視聴可能だ。6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)をはじめ、Jリーグ、ACLE、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

DAZN SOCCERで視聴可能なコンテンツ一覧は以下の通り。

国・地域 大会・リーグ・カップ戦 代表戦 2026年ワールドカップ

AFC公式大会 国内・アジア 【独占】明治安田Jリーグ

【独占】JリーグオールスターDAZNカップ

【独占】AFCチャンピオンズリーグエリート

【独占】AFCチャンピオンズリーグ2

【独占】SOMPO WEリーグ イングランド 【独占】EFL：チャンピオンシップ

【独占】EFL：リーグ1

【独占】EFL：リーグ2

【独占】EFL Trophy

【独占】カラバオカップ スペイン ラ・リーガ

ラ・リーガ2部 ドイツ ブンデスリーガ

【独占】DFBポカール

DFLスーパーカップ

【独占】ブンデスリーガ女子 イタリア 【独占】セリエA

【独占】コッパイタリア

【独占】スーペルコッパ・イタリアーナ フランス 【独占】リーグ・アン

【独占】リーグ・ドゥ

【独占】トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ) その他 【独占】UEFAネーションズリーグ

【独占】ポルトガルリーグ

【独占】ベルギーリーグ

リーガF

ハイライト・オリジナル番組など

※2026年4月時点の情報です。

※配信コンテンツは変更となる場合があります。