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World Cup trophyGetty Images
サッカー特化プランDAZN SOCCER期間限定販売！今なら最初の3カ月・月々980円
Tsutomu Maeda

DAZNサッカー専用プランで何が見られる？配信大会・リーグ・カップ一覧

ワールドカップ
J1 リーグ
ラ・リーガ
ブンデスリーガ
J2 リーグ
J3 リーグ
AFCチャンピオンズリーグエリート
AFCチャンピオンズリーグ2
リーグ・アン
セリエ A
日本

期間限定プラン「DAZN SOCCER(ダゾーンサッカー)」では何が見られる？配信される大会やリーグ・カップ戦は何がある？視聴可能コンテンツ一覧を紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

期間限定7/20まで割引中

『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録

本記事では、「DAZN SCOCER」で視聴可能な大会やリーグ、カップ戦を紹介する。

DAZN SOCCERは8/20までの期間限定販売！

『DAZN』は「DAZN SOCCER」を2026年8月30日(日)まで期間限定で提供。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となるが、視聴可能コンテンツは『DAZN』が配信するサッカーコンテンツに絞られており、その分お得な価格で加入することができる。

具体的には、年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)。プロ野球などサッカー以外のコンテンツも視聴できる「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々平均約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)となっているため、「DAZN SOCCER」は年間プランとしては最も安くサッカーが視聴できるプランとなっている。

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【7/20まで！】割引キャンペーンとは？最初の3カ月・月々980円！

「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。

なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などは不可。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

  1. DAZN公式サイトへアクセス
  2. 「サッカーを選択」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

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DAZN SOCCERで何が見られる？配信大会・カップ一覧

前述の通り、「DAZN SOCCER」に加入すると『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツが視聴可能だ。6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)をはじめ、Jリーグ、ACLE、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

DAZN SOCCERで視聴可能なコンテンツ一覧は以下の通り。

国・地域大会・リーグ・カップ戦
代表戦2026年ワールドカップ
AFC公式大会
国内・アジア【独占】明治安田Jリーグ
【独占】JリーグオールスターDAZNカップ
【独占】AFCチャンピオンズリーグエリート
【独占】AFCチャンピオンズリーグ2
【独占】SOMPO WEリーグ
イングランド【独占】EFL：チャンピオンシップ
【独占】EFL：リーグ1
【独占】EFL：リーグ2
【独占】EFL Trophy
【独占】カラバオカップ
スペインラ・リーガ
ラ・リーガ2部
ドイツブンデスリーガ
【独占】DFBポカール
DFLスーパーカップ
【独占】ブンデスリーガ女子
イタリア【独占】セリエA
【独占】コッパイタリア
【独占】スーペルコッパ・イタリアーナ
フランス【独占】リーグ・アン
【独占】リーグ・ドゥ
【独占】トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)
その他【独占】UEFAネーションズリーグ
【独占】ポルトガルリーグ
【独占】ベルギーリーグ
リーガF
ハイライト・オリジナル番組など

※2026年4月時点の情報です。
※配信コンテンツは変更となる場合があります。

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