大同生命SVリーグ2025-26女子の出場チームは？全参加クラブ一覧と地域別まとめ

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子が、開幕を迎える。

本記事では、大同生命SVリーグ2025-26女子の出場チーム一覧について紹介する。

大同生命SVリーグ2025-26女子の開幕戦はいつ？

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)は、2025年10月10日(金)に開幕する。初日の注目カードは、大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路の一戦。会場は大阪市のおおきにアリーナ舞洲で、試合開始は19:10に予定されている。

同日には、富山県の黒部市総合体育センターでもKUROBEアクアフェアリーズと岡山シーガルズが対戦する。

大同生命SVリーグ2025-26女子 開幕戦情報

日付 対戦カード 会場 2025年10月10日(金) 大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 おおきにアリーナ舞洲(大阪府大阪市) 2025年10月10日(金) KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ 黒部市総合体育センター(富山県)

大同生命SVリーグ2025-26女子 出場チーム一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)には、全国各地から強豪クラブが集結する。東北から九州まで、地域ごとに特色を持ったチームが揃い、半年間にわたって熱戦を繰り広げる。

ブロック 出場チーム 東北 アランマーレ山形 関東 Astemoリヴァーレ茨城

群馬グリーンウイングス

埼玉上尾メディックス

NECレッドロケッツ川崎 中部 KUROBEアクアフェアリーズ

PFUブルーキャッツ石川かほく

クインシーズ刈谷

デンソーエアリービーズ 近畿 東レアローズ滋賀

大阪マーヴェラス

ヴィクトリーナ姫路 中国 岡山シーガルズ 九州 SAGA久光スプリングス

大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。

試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

