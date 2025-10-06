このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
大同生命SVリーグ2025-26女子の出場チームは？全参加クラブ一覧と地域別まとめ

大同生命SVリーグ2025-26女子の出場チームは？参加チーム一覧や試合日程、視聴方法を紹介。

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子が、開幕を迎える。

本記事では、大同生命SVリーグ2025-26女子の出場チーム一覧について紹介する。

大同生命SVリーグ2025-26女子の開幕戦はいつ？

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)は、2025年10月10日(金)に開幕する。初日の注目カードは、大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路の一戦。会場は大阪市のおおきにアリーナ舞洲で、試合開始は19:10に予定されている。

同日には、富山県の黒部市総合体育センターでもKUROBEアクアフェアリーズと岡山シーガルズが対戦する。

大同生命SVリーグ2025-26女子 開幕戦情報

日付対戦カード会場
2025年10月10日(金)大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路おおきにアリーナ舞洲(大阪府大阪市)
2025年10月10日(金)KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ黒部市総合体育センター(富山県)

大同生命SVリーグ2025-26女子 出場チーム一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ女子(SV.LEAGUE WOMEN)には、全国各地から強豪クラブが集結する。東北から九州まで、地域ごとに特色を持ったチームが揃い、半年間にわたって熱戦を繰り広げる。

ブロック出場チーム
東北アランマーレ山形
関東Astemoリヴァーレ茨城
群馬グリーンウイングス
埼玉上尾メディックス
NECレッドロケッツ川崎 
中部KUROBEアクアフェアリーズ
PFUブルーキャッツ石川かほく
クインシーズ刈谷
デンソーエアリービーズ 
近畿東レアローズ滋賀
大阪マーヴェラス
ヴィクトリーナ姫路 
中国岡山シーガルズ
九州SAGA久光スプリングス

大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。

試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

サービス名主な配信・放送内容料金(税込)視聴方法
J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)SVリーグ全試合をライブ・見逃し配信。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴可能。月額2,580円(U25割:1,290円)PC・スマホ・タブレット対応
U-NEXT「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員無料期間と併用も可能。月額2,840円(初回14日間無料)Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
ABEMA de JSPORTS毎節、男女各2試合(計88試合)を無料で生中継。月1回の限定解説付き配信や全試合のハイライトも無料公開。無料(一部プレミアム対象あり)ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能
J SPORTS(テレビ放送・CS)スカパー!やJ:COMなどを通じて主要試合を生中継。臨場感ある実況と高画質映像が魅力。契約プランによって異なるスカパー!・J:COM・ひかりTVなどで視聴可能

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

