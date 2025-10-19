大同生命SVリーグ2025-26男子の出場チームは？全参加クラブ一覧と地域別まとめ

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ男子(SV.LEAGUE MEN)が、開幕を迎える。

本記事では、大同生命SVリーグ2025-26男子の出場チーム一覧について紹介する。

大同生命SVリーグ2025-26男子の開幕戦はいつ？

2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE MENは、2025年10月24日(金)に開幕する。開幕戦は大阪ブルテオン対サントリーサンバーズ大阪。舞台はGLION ARENA KOBEで、試合開始は19:10予定だ。

レギュラーシーズンは2025年10月24日(金)から2026年4月19日(日)までとなっている。

日付: 2025年10月24日(金)

カード: 大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪

会場: GLION ARENA KOBE

開始: 19:10

大同生命SVリーグ2025-26男子 出場チーム一覧

2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE MENには、全国から10クラブが集結する。北から南まで各地域を代表するチームが揃っている。

ブロック 出場クラブ 北海道・東北 ヴォレアス北海道 関東 東京グレートベアーズ 中部 VC長野トライデンツ

東レアローズ静岡

ジェイテクトSTINGS愛知

ウルフドッグス名古屋 近畿 大阪ブルテオン

サントリーサンバーズ大阪

日本製鉄堺ブレイザーズ 中国 広島サンダーズ

大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。

試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

今季も「J SPORTSオンデマンド」を中心に、地上波や無料配信を含めた幅広い視聴手段が提供されている。特にABEMAでは「SVリーグ Free Live Game!」対象試合が無料で楽しめるため、気軽に開幕節からチェックしておきたい。

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

