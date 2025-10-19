大同生命SVリーグ2025-26男子の出場チームは？全参加クラブ一覧と地域別まとめ

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ男子(SV.LEAGUE MEN)が、開幕を迎える。
本記事では、大同生命SVリーグ2025-26男子の出場チーム一覧について紹介する。
大同生命SVリーグ2025-26男子の開幕戦はいつ？
2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE MENは、2025年10月24日(金)に開幕する。開幕戦は大阪ブルテオン対サントリーサンバーズ大阪。舞台はGLION ARENA KOBEで、試合開始は19:10予定だ。
レギュラーシーズンは2025年10月24日(金)から2026年4月19日(日)までとなっている。
- 日付: 2025年10月24日(金)
- カード: 大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪
- 会場: GLION ARENA KOBE
- 開始: 19:10
大同生命SVリーグ2025-26男子 出場チーム一覧
2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE MENには、全国から10クラブが集結する。北から南まで各地域を代表するチームが揃っている。
|ブロック
|出場クラブ
|北海道・東北
|ヴォレアス北海道
|関東
|東京グレートベアーズ
|中部
|VC長野トライデンツ
東レアローズ静岡
ジェイテクトSTINGS愛知
ウルフドッグス名古屋
|近畿
|大阪ブルテオン
サントリーサンバーズ大阪
日本製鉄堺ブレイザーズ
|中国
|広島サンダーズ
大同生命SVリーグ2025-26の放送・配信予定
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビ放送とネット配信の両方で全国のファンが観戦できる環境が整っている。会場に足を運べない場合でも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をライブまたは見逃しで楽しむことが可能だ。
試合中継は「J SPORTS」系列を中心に展開され、インターネット配信では「J SPORTSオンデマンド」「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスがラインナップされている。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。
- J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)
SVリーグの全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴できる。
料金: 月額2,580円(U25割:1,290円)
視聴方法: PC・スマホ・タブレット対応
- U-NEXT
「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。
料金: U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円
視聴方法: U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員の無料期間と併用できる点も魅力。
料金: 月額2,840円(初回14日間無料)
視聴方法: Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
- ABEMA de JSPORTS
毎節、男女各2試合(計88試合)を無料で生中継。月に1回はABEMA限定のオリジナル解説付き配信も実施。さらに全試合のハイライト映像も無料公開される。
料金: 無料(一部プレミアム対象あり)
視聴方法: ABEMAアプリまたはブラウザで視聴
- J SPORTS(テレビ放送・CS)
スカパー!やJ:COMなどを通じて、主要試合を中心にCS放送で生中継。臨場感のある実況と高画質映像が特徴。
料金: 契約プランによって異なる
視聴方法: スカパー!・J:COM・ひかりTVなどのCS放送サービス
今季も「J SPORTSオンデマンド」を中心に、地上波や無料配信を含めた幅広い視聴手段が提供されている。特にABEMAでは「SVリーグ Free Live Game!」対象試合が無料で楽しめるため、気軽に開幕節からチェックしておきたい。
大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で600円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。
※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。