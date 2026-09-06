バスケ女子日本代表のW杯決勝トーナメント進出条件は？グループ順位・ベスト8進出ルートまとめ

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を目指してグループリーグを戦う。

本記事では、バスケ女子日本代表のW杯決勝トーナメント進出条件を紹介する。

バスケ女子日本のW杯決勝トーナメント進出条件は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026では、予選グループフェーズの各組4チームのうち、上位3チームに決勝トーナメント進出の可能性が残る。

グループ1位は準々決勝へ直接進出。2位と3位は「準々決勝進出決定戦」に回り、そこで勝利すればベスト8進出となる。一方、グループ4位は予選敗退となる。

日本はグループAでマリ、ドイツ、スペインと同組。初戦のマリ戦に勝利したものの、第2戦のドイツ戦に敗れ、現在は1勝1敗となっている。

さらに、マリがスペインに勝利したことで、グループAは日本、スペイン、ドイツ、マリの4チームがすべて1勝1敗で並ぶ混戦となっている。

日本の決勝トーナメント進出条件

最終戦の結果 日本の成績 進出条件 スペインに勝利 2勝1敗 グループ3位以内が確定し、予選突破 スペインに敗戦 1勝2敗 他試合の結果や得失点差次第で3位以内なら突破、4位なら敗退

日本が最終戦のスペイン戦に勝利した場合は2勝1敗となり、グループ3位以内が確定するため予選突破が決まる。

その場合、同時に行われるドイツvsマリの結果や得失点差によって最終順位が決まり、1位なら準々決勝へ直接進出。2位または3位なら準々決勝進出決定戦へ回る。

一方、スペイン戦に敗れた場合は1勝2敗となり、他チームとの得失点差などを含めた順位争いとなる。グループ4位となればその時点で敗退となるため、日本にとってスペイン戦は決勝トーナメント進出を懸けた重要な一戦となる。

バスケ女子日本のW杯日程は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループAでマリ、ドイツ、スペインと対戦する。

日本は初戦のマリ戦に勝利したものの、第2戦のドイツ戦では敗戦。1勝1敗で迎えるグループ最終戦では、9月7日(月)24:50にスペインと対戦する。

グループリーグを突破した場合はノックアウトステージへ進出。2位または3位通過の場合は9月8日(火)の準々決勝進出決定戦、1位通過の場合は9月10日(木)の準々決勝から登場する。

日程 ラウンド 対戦カード 開始時間 会場 9月4日(金) グループリーグ第1戦 日本 vs マリ 18:30 ベルリン・アリーナ 9月5日(土) グループリーグ第2戦 日本 vs ドイツ 25:00(9月6日(日)1:00) マックス・シュメリング・ハレ 9月7日(月) グループリーグ第3戦 日本 vs スペイン 24:50(9月8日(火)0:50) マックス・シュメリング・ハレ 9月8日(火) 準々決勝進出決定戦 未定 未定 未定 9月10日(木) 準々決勝 未定 未定 未定 9月12日(土) 準決勝 未定 未定 未定 9月13日(日) 3位決定戦／決勝 未定 未定 未定

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