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Japan v South Korea - Women's Basketball International Game 2Getty Images Sport
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Aoi Fujimiya

女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績は？歴代順位・最高成績・大会別結果まとめ

女子バスケットボール日本代表のW杯歴代成績は？過去最高順位・出場回数・大会別結果一覧を紹介。

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FIBA女子バスケットボールワールドカップは、世界各国の女子代表が頂点を争う国際大会で、日本代表「AKATSUKI JAPAN」もこれまで数多くの大会に出場してきた。

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本記事では、女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績を紹介する。

女子バスケ日本代表 過去のワールドカップ成績は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ(旧・世界選手権)にこれまで通算14回出場しており、過去最高成績は1975年大会の準優勝となっている。

初出場は1964年のペルー大会で9位。以降、1967年、1971年と5位に入り、1975年のコロンビア大会では7勝2敗の好成績を残して銀メダルを獲得した。1979年大会では6位に入ったものの、その後はベスト8進出から遠ざかっている。

近年では、2010年大会で10位、2014年大会で14位、2018年大会と2022年大会はいずれも9位。2026年大会では、5大会連続15回目の出場となり、1979年以来となるベスト8進出を目指す。

女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績は以下の通り。

開催年

開催地

成績

戦績・備考

1964年

ペルー

9位

3勝5敗／初出場

1967年

チェコスロバキア

5位

3勝5敗／決勝リーグ進出

1971年

ブラジル

5位

4勝5敗／決勝リーグ進出

1975年

コロンビア

準優勝

7勝2敗／過去最高成績

1979年

韓国

6位

3勝6敗／決勝リーグ進出

1983年

ブラジル

12位

2勝6敗

1986年

ソ連

不出場

アジア予選敗退

1990年

マレーシア

12位

2勝6敗

1994年

オーストラリア

12位

2勝6敗

1998年

ドイツ

9位

5勝5敗／2次リーグ進出

2002年

中国

13位

2勝3敗

2006年

ブラジル

不出場

アジア予選敗退

2010年

チェコ

10位

2勝6敗／2次リーグ進出

2014年

トルコ

14位

0勝3敗／グループステージ敗退

2018年

スペイン

9位

2勝2敗／ベスト8決定戦敗退

2022年

オーストラリア

9位

1勝4敗／予選リーグ敗退

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女子バスケ日本代表 マリ戦はいつ？W杯初戦の日程・開始時間

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に出場する女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、グループAの初戦でマリ代表と対戦する。

日本vsマリは2026年9月4日(金)に実施され、日本時間18:30にティップオフ予定。開催地はドイツ・ベルリンで、会場はベルリン・アリーナとなっている。

日本にとって大会初戦となるマリ戦は、グループステージ突破を目指すうえで重要な一戦。観戦予定の場合は、開催日と試合開始時刻をあらかじめ確認しておきたい。

項目

詳細

大会名

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026

対戦カード

日本 vs マリ

開催日

2026年9月4日(金)

ティップオフ

18:30(日本時間)

開催地

ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

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