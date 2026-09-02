女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績は？歴代順位・最高成績・大会別結果まとめ

FIBA女子バスケットボールワールドカップは、世界各国の女子代表が頂点を争う国際大会で、日本代表「AKATSUKI JAPAN」もこれまで数多くの大会に出場してきた。

本記事では、女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績を紹介する。

女子バスケ日本代表 過去のワールドカップ成績は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ(旧・世界選手権)にこれまで通算14回出場しており、過去最高成績は1975年大会の準優勝となっている。

初出場は1964年のペルー大会で9位。以降、1967年、1971年と5位に入り、1975年のコロンビア大会では7勝2敗の好成績を残して銀メダルを獲得した。1979年大会では6位に入ったものの、その後はベスト8進出から遠ざかっている。

近年では、2010年大会で10位、2014年大会で14位、2018年大会と2022年大会はいずれも9位。2026年大会では、5大会連続15回目の出場となり、1979年以来となるベスト8進出を目指す。

女子バスケ日本代表の過去のワールドカップ成績は以下の通り。

開催年 開催地 成績 戦績・備考 1964年 ペルー 9位 3勝5敗／初出場 1967年 チェコスロバキア 5位 3勝5敗／決勝リーグ進出 1971年 ブラジル 5位 4勝5敗／決勝リーグ進出 1975年 コロンビア 準優勝 7勝2敗／過去最高成績 1979年 韓国 6位 3勝6敗／決勝リーグ進出 1983年 ブラジル 12位 2勝6敗 1986年 ソ連 不出場 アジア予選敗退 1990年 マレーシア 12位 2勝6敗 1994年 オーストラリア 12位 2勝6敗 1998年 ドイツ 9位 5勝5敗／2次リーグ進出 2002年 中国 13位 2勝3敗 2006年 ブラジル 不出場 アジア予選敗退 2010年 チェコ 10位 2勝6敗／2次リーグ進出 2014年 トルコ 14位 0勝3敗／グループステージ敗退 2018年 スペイン 9位 2勝2敗／ベスト8決定戦敗退 2022年 オーストラリア 9位 1勝4敗／予選リーグ敗退

女子バスケ日本代表 マリ戦はいつ？W杯初戦の日程・開始時間

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026に出場する女子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、グループAの初戦でマリ代表と対戦する。

日本vsマリは2026年9月4日(金)に実施され、日本時間18:30にティップオフ予定。開催地はドイツ・ベルリンで、会場はベルリン・アリーナとなっている。

日本にとって大会初戦となるマリ戦は、グループステージ突破を目指すうえで重要な一戦。観戦予定の場合は、開催日と試合開始時刻をあらかじめ確認しておきたい。

項目 詳細 大会名 FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 対戦カード 日本 vs マリ 開催日 2026年9月4日(金) ティップオフ 18:30(日本時間) 開催地 ベルリン・アリーナ(ドイツ・ベルリン)

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