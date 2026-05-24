2025-26シーズンのプレミアリーグ第38節が日本時間5月25日(月)に開催。ウェストハムと、田中碧の所属するリーズが対戦する。
本記事では、ウェストハムvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ウェストハム対リーズの試合日程・キックオフ時間
ウェストハムvsリーズは、日本時間2026年5月25日(月)にウェストハムのホーム、ロンドン・スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26プレミアリーグ第38節
- 日時：2026年5月25日(月) 0:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ウェストハム vs リーズ
- 会場：ロンドン・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
ウェストハム対リーズのテレビ放送・ネット配信予定
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
ウェストハム対リーズのU-NEXT視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。