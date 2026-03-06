WBC2026は、3月5日(木)～18日(水)に開催される。

本記事では、WBC2026を独占配信する『Netflix(ネットフリックス)』の視聴方法を紹介する。

WBC2026はNetflix独占配信！

WBC2026は、侍ジャパン(野球日本代表)戦を含む1次ラウンドから決勝戦までの大会全47試合をネット『Netflix』が独占ライブ＆見逃し配信。地上波テレビやBS・CS放送、NHK、その他のネット配信局による中継は行われない。

『Netflix』では2026年大会の試合中継だけでなく、過去大会のプレイバックや選手インタビューを交えたドキュメンタリー映像、各プールの紹介映像など、関連作品が充実。無料視聴する手段は存在しないが、様々なコンテンツによってWBC2026をより楽しむことができる。

Netflixは外出先から視聴できる？

『Netflix』はスマートテレビやゲーム機だけでなく、スマートフォンやタブレット、パソコンにも対応。アプリをインストール(PCはブラウザ視聴も可能)しておくことで、いつでもどこでもWBC2026の試合を楽しむことができる。特に準々決勝～決勝はアメリカ開催で午前中の試合開催となるため、外出予定がある方は持ち運びできるデバイスに『Netflix』アプリをインストールしておこう。また、試合終了後でもアーカイブ配信をいつでも視聴できるため、見逃した場合だけでなく、印象的なシーンを何度も見返すことができる。

外出中のWBC2026視聴も安心！おすすめの格安SIMはある？

スポーツ中継をスマホなどで視聴する場合、環境やデバイス、サービスによってデータ通信量が数十GBにも膨れ上がることがある。ギガ制限や通信料の出費を抑えるためにも、月額制で大量のデータ通信量を提供する格安SIMサービスを利用することが得策だ。

中でもオンライン上だけで契約が完結するものが多く、比較的手軽に契約・解約できるeSIMがおすすめ。eSIMに関する詳しい情報はこちらの記事で解説しているが、以下ではおすすめの格安SIMサービスを紹介する。

サービス名 プラン名 通信量 月額料金(税込) 補足 U-NEXT MOBILE モバイルsetプラン 20GB

永久繰り越し(最大100GB) 2,489円

(実質) U-NEXT月額見放題込み

U-NEXTポイント1,200円分を自動充当

ドコモ回線・5G対応 LINEMO ベストプラン

ベストプランV ～3GB

3GB超～10GB

30GB 990円

2,090円

2,970円 LINEギガフリー対応

段階制料金

5分以内国内通話定額付き ahamo ahamo 30GB 2,970円 5分通話無料

海外データ通信30GB dinomo トリプルキャリアプラン 55GB 5,148円 docomo/au/楽天対応

海外2GB/月無料

10分かけ放題 NUROモバイル VM/VS/VL/VLLプラン

NEOプラン 5GB/10GB/15GB/35GB 2～13ヶ月:499円～2,209円

14ヶ月目～:990円～2,699円 初月無料

料金段階制 mineo マイピタ(デュアル)

マイピタ(シングル) 3GB/7GB/15GB/30GB/50GB デュアル:1,298円～2,948円

シングル:880円～2,695円 パケット放題対応

3キャリア対応 IIJmio ギガプラン 2GB～65GB 850円～3,900円

家族割適用で▲100円 データ増量キャンペーンあり

通話定額オプション

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。

Netflixのおすすめ視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

Netflix

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

