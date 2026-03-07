2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月5日(木)に開幕。3月8日(日)に東京ドームで行われるプールCで韓国とチャイニーズ・タイペイが対戦する。

本記事では、3月8日に開催される韓国対チャイニーズ・タイペイの試合日程、放送/配信予定をまとめている。

韓国対チャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時間

WBC2026のプールC(東京ラウンド)、韓国代表vsチャイニーズ・タイペイ代表の一戦は、3月8日(日)に東京ドームで開催される。

日本時間 対戦カード プール 3/8(日)

12:00 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ プールC(東京)

韓国対チャイニーズ・タイペイ｜テレビ放送・ネット配信

WBC2026プールCの韓国代表vsチャイニーズ・タイペイ代表は、『Netflix』が独占ライブ配信する。このため、地上波・BS・その他ネットでの中継は予定されていない。

試合開始時間 配信予定 実況・解説 3/8(日)

12:00 Netflix 【実況】町田浩徳

【解説】髙津臣吾

Netflixのお得な視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

Netflix

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

