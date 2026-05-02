WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs井岡一翔が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上拓真vs井岡一翔の無料視聴方法の有無を紹介する。

井上拓真vs井岡一翔を無料で見る方法は？

井上拓真vs井岡一翔は、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の5試合目に開催。当日は全7試合が行われ、第1試合は15:00に開始予定となっている。

中継は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信。このため、地上波テレビ中継やネット『TVer』同時配信は無く、試合を無料で視聴することはできない。

視聴チケットの価格は2026年5月1日(金)23:59までが事前価格で税込6,050円、5月2日(土)0:00からの当日価格が税込7,150円。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

事前価格：税込6,050円

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

※事前価格は2026年5月1日(金)23:59まで。以降は当日価格。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

井上拓真vs井岡一翔を追加料金なしで視聴する条件は？

PPV配信される「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」だが、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。加入中のプランが該当しているかどうか、現在の料金プランや契約内容はMy docomoから確認することができる。

対象者は「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用中の携帯電話番号に登録済みのdアカウントでのログインすることで、視聴ページのボタンが「本作品をご視聴いただけます」と表示。当日の配信開始後は「リアルタイム再生」という表示となる。なお、「購入する」ボタンが表示されている場合はログアウト後に再ログインを試し、それでも解決しないのであれば「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用中の携帯電話番号に登録済みのdアカウントでログインしているかを確認してほしい。

井上拓真vs井岡一翔のLemino視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上拓真vs井岡一翔｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。