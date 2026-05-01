世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のDAZN視聴可否やPPV料金を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の試合日時

井上尚弥vs中谷潤人の世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチは、2026年5月2日(土)に東京ドームで行われる「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」で実施。当日は全7試合が開催予定で、第1試合は15:00に開始予定となっている。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

メインカード：世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

開催日：2026年5月2日(土)

時刻：開場 12:30｜開演 15:00(予定)

会場：東京ドーム

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人はDAZNで見られる？

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全試合は、ネット『Lemino』がPPV形式でライブ配信を行う。ただし、『Lemino』のPPVを該当視聴する方法は多岐にわたり、『DAZN』もプレイガイドとして販売。『DAZN』有料会員専用ページ・プレイヤーを通じて購入・視聴することができる。

ただし、『DAZN』で「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」が購入できるのは「DAZN Standard」、「DAZN Global」、「DAZN Baseball」の加入者のみ。PPVチケット代に加えて『DAZN』各プランの会員費も発生するため、既存会員以外の購入はおすすめしない。

一方、『Lemino』の他にも『イープラス』、『ローソンチケット』、『WOWOW百貨店』でPPV配信のライブ視聴コードが購入可能。『Lemino』公式サイト上でライブ視聴コードを入力して視聴する形となる。なお、『WOWOW百貨店』も『DAZN』同様にWOWOW加入者のみに販売。『イープラス』と『ローソンチケット』も別途手数料が派生するため、『Lemino』公式サイトでの購入がおすすめだ。

購入場所 別途料金 視聴方法 Lemino - dアカウント(無料)でLeminoにログイン DAZN DAZN有料会員費 DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー WOWOW百貨店 WOWOW加入費 Leminoでライブ視聴コードを入力 イープラス 各種手数料 Leminoでライブ視聴コードを入力 ローソンチケット 各種手数料 Leminoでライブ視聴コードを入力

井上尚弥vs中谷潤人の視聴料金は？

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケット料金は、『Lemino』での購入とプレイガイドでの購入で変化せず、独自の割引などは行われない。

PPVチケットは事前販売価格6,050円(税込)、当日販売価格7,150円(税込)で販売。事前販売価格での販売は2026年5月1日(金)23:59までで、以降は当日販売価格となる。なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を利用中の方であれば、追加料金なしで視聴することができる。

事前販売価格：6,050円(税込) ※2026年5月1日(金)23:59まで

当日販売価格：7,150円(税込)

※Leminoアプリではアプリ手数料が含まれ、販売価格7,590円(税込)。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。ご購入の場合も払い戻し不可。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。