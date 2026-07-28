具体的に問題となっているのは、ブレール・エンボロのケースだ。元ブンデスリーガのストライカーは、スイス代表がアルゼンチン代表と対戦した準々決勝で、1-1の72分に2枚目の警告を受けて退場となった。しかし、国際サッカー評議会（IFAB）がW杯に向けて導入したルール変更が正しく適用されていれば、そもそもこの退場は起こるべきではなかった。公式なルール管理者たちは今回、そうした内容を認める文書を出しており、その文書をThe Athleticが入手している。

まずは経緯から。アルゼンチンのレアンドロ・パレデスとの競り合いで、エンボロはセンターサークル付近で明らかなダイブを見せたが、パレデスはこのスイス代表FWにまったく触れていなかった。それにもかかわらず、主審ジョアン・ピニェイロはファウルの判定を下し、アルゼンチン代表MFにイエローカードを提示した。

明らかな誤審だったため、ビデオアシスタントのギジェルモ・パチェコが介入し、ピニェイロをVARモニターへ向かわせた。映像確認後、主審は判定を変更。パレデスへの警告は取り消され、代わりにすでに警告を受けていたエンボロに2枚目のイエローが提示され、同選手は涙ながらにピッチを後にした。とりわけ痛かったのは、そのわずか数分前にダン・ンドイェのゴールでスイスが同点に追いつき、流れをつかんでいたことだ。だが数的不利となったスイスはその後反撃できず、延長戦の末にアルゼンチンが最終的に3-1で勝利した。

W杯2026：ブレール・エンボロの件でVARは介入すべきではなかった

問題の核心はここにある。IFABはW杯開幕前、今後はイエローカードの場面でもVARが介入できるようにしていた。もっとも、それが認められるのは選手の取り違えがあった場合に限られる。つまり今回で言えば、ピニェイロが誤って別の選手にイエローカードを出していたケースだ。フィールド上の主審による「イエローカードを出す」という判断そのものについては、VARは依然として異議を唱えることができない。正しいルール解釈に従えば、たとえファウルではなく、イエローカード自体が事実上は誤りだったとしても、対象となったパレデスは「正しい」選手だったため、ピニェイロの事実判定はそのまま維持されるべきだった。VARは介入すべきではなく、エンボロはピッチに残ることが許されるべきだった。





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この件に関するFIFAの声明は、現時点ではまだ出ていない。なお、新ルールの別の、より深刻度の低い誤った運用も、共同開催国アメリカとパラグアイのグループステージの一戦（4-1）で起きていた。この試合では主審ダニー・マッケリーが、ミゲル・アルミロンへのファウルとみられたプレーでアメリカ代表DFティム・リームにイエローカードを提示。ここでもVARが誤って介入し、マッケリーは映像確認後にリームへの警告を取り消し、代わりにダイブを理由にアルミロンへイエローカードを出した。

一方で、審判団がアルゼンチンをひいきしているのではないかという見方は、大会を通じて繰り返し話題となっていた。すでにグループ初戦のアルジェリア戦（3-0）でも、リオネル・メッシのプレーが物議を醸している。1-0で迎えた前半30分過ぎ、相手DFアイサ・マンディのふくらはぎにスパイクの裏を見せた形で入っていたのだ。「私に言わせればレッドカードだ」と、審判専門家のパトリック・イットリヒはMagentaTVで強調していた。

W杯2026：アルゼンチンを巡っては八百長疑惑まで浮上

アルゼンチンがエジプトとのラウンド16を劇的な3-2で制した後、エジプト代表のホッサム・ハッサン監督は、メッシらに有利な複数の物議を醸す判定を理由に、八百長疑惑まで口にした。「私は思っていることを言う。どんな結果になろうともだ。これは明らかに操作された試合だったし、世界中がそれを見ていた。（中略）これも言っておきたい。もしどうしてもアルゼンチンを勝たせたいのなら、なぜ他の全チームを招いて参加させるんだ？」とハッサンは語っている。





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アルゼンチンの非常に激しいプレースタイルについても、あまりにも一貫して厳しく罰せられていないと感じた者は少なくなかった。それでも南米勢は最終的に決勝まで勝ち進んだ。だがその決勝ではスペインに明確に敗れ、ラ・フリア・ロハが延長戦の末の文句なしの1-0勝利で世界王者に輝いた。 試合終了後にはアルゼンチンの数選手が激しい騒動を引き起こし、パレデスはガビとエリック・ガルシアに対する殴打やキックにより、長期の出場停止処分を科される可能性がある。