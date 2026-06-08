『BILD』紙によると、ワールドカップ開幕戦のメキシコ対南アフリカ戦の裏で、政治的な時限爆弾が刻々と時を刻んでいる。サッカーの祭典のはずが、多くのメキシコ人にとっては政府に打撃を与える絶好の機会なのだ。

同紙は大会を脅かす5つの問題を指摘し、最大は教員組合過激派によるデモだとする。

賃上げを求め、メキシコシティに抗議キャンプを設置。今月初め、警察との衝突は制御不能に陥り、高速道路が封鎖され、数メートルあるワールドカップ像に火が放たれた。「解決しなければ試合は開催できない」と彼らは警告する。

さらに、数千席の座席を巡る訴訟も混乱要因だ。 1960年代からアステカ・スタジアムへの無料入場権を持つボックス席・シーズン席所有者と、チケットを販売したいFIFAの対立も裁判で所有者が勝訴したが、木曜に入場拒否があれば暴力の恐れがある。

さらに、行方不明者問題を抱える家族がアステカ・スタジアム前でデモを行い、失踪者の写真を印刷した偽のパニニ・ステッカーを配布して注目を喚起する予定だ。

混乱はメキシコシティにとどまらない。グアダラハラやモンテレイ周辺では、農民やトラック運転手が食料価格の低迷や武装強盗の増加に抗議し、主要高速道路を封鎖する恐れがある。これによって他の開催都市へのアクセスも脅かされる。

さらに長雨でメキシコ市の一部が浸水し、道路や地下鉄が麻痺、停電も発生。悪天候は数日間続き、観戦客の移動も困難だ。