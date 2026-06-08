『BILD』紙は、ワールドカップ開幕戦のメキシコ対南アフリカ戦の裏で政治的危機が迫っていると報じた。この試合は、多くのメキシコ人にとって政府に打撃を与える好機でもある。

同紙は大会を脅かす5つの問題を指摘し、中でもメキシコの教員組合過激派が最大脅威だとする。彼らは開幕戦を標的にしており、

賃上げを求め、メキシコシティに抗議キャンプを設置。今月初め、警察との衝突は制御不能に陥り、高速道路を封鎖し、数メートルあるワールドカップの像に火を放った。「解決しなければ試合はできない」と彼らは主張する。

さらに、数千席の座席を巡る訴訟も混乱要因だ。 1960年代からアステカ・スタジアムへの無料入場権を持つボックス席やシーズンチケット所有者と、チケット販売を計画するFIFAの対立も裁判で所有者が勝訴したものの、木曜に観客を入場させなければ暴力につながる恐れがある。

さらに、行方不明者問題を抱える家族がアステカ・スタジアム前でデモを行い、失踪者の写真を印刷した偽のパニニ・ステッカーを配布して注目を喚起する予定だ。

混乱はメキシコシティにとどまらない。グアダラハラやモンテレイ周辺では、農民やトラック運転手が食料価格の低迷や武装強盗の増加に抗議し、高速道路を封鎖する恐れがある。これによって他の開催都市へのアクセスも脅かされる。

さらに長雨でメキシコ市の一部が浸水し、道路や地下鉄が麻痺、停電も発生。悪天候は数日間続き、観戦客の移動も困難だ。