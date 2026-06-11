W杯開幕戦の視聴者たちがNOSに激怒：「とんでもない恥さらしだ！」

2026年ワールドカップは木曜夜、メキシコ対南アフリカで開幕。メキシコはフリアン・キニョーネスの早期ゴールで夢のスタートを切った。しかし20分が過ぎると、視聴者の関心は別の話題へ。NOSがドリンクブレイク中にCMを放送し、大きな不満を招いた。

メキシコはホームの観客の前で開始10分以内に南アフリカから先制点を奪い、安泰な開幕戦となるかと思われた。しかし前半25分頃、FIFAの規定によるドリンクブレイクが入った。

多くの視聴者はスタジアムの映像が続くと思っていたが、NOSは即座にCMに切り替えた。約2分のCMブロックの後、放送は試合に戻った。SNSには怒りの声が殺到した。

「水分補給タイムにCMとは何事だ」とXに投稿された。別のファンは「真のサッカーファンへの一撃だ。サッカーは我々のものだ」と続けた。

批判はNOSだけでなく、サッカーの商業化自体にも向けられた。「ドリンクブレイク中のCMが当たり前になってはいけない」とユーザーは投稿し、別のユーザーは「あのブレイクは選手のためではなく、CM枠を売るためだ」と結論づけた。

ベルギーやドイツの放送では選手たちがスタジアムに残っているのに、NOSはCMを優先したと指摘する声も広がった。

「このままでは多くの視聴者がVRTに移ってしまう。誰がこんなことを考えたんだ？」と怒りの声も。

さらに、試合時計が止まらないことにも疑問の声が上がった。「ドリンクブレイクで3分休んだ上にロスタイムも3分追加するなら、ハーフタイムまで続けたほうがましだ」という意見や、「中断でリズムが崩れた」という声も聞かれた。

FIFAは選手への水分補給を目的に導入したが、ファンにはCMと組み合わせるのは過剰だ。「商業主義の醜悪な代物だ。もううんざり」とサポーターは結んだ。