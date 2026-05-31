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Sergino DestImago
Rian Rosendaal

翻訳者：

W杯直前、デストとペピが米国代表で輝く

アメリカ合衆国 対 セネガル
アメリカ合衆国
セネガル
親善試合

自国開催のワールドカップを控えるアメリカ代表は、日曜夜に行われた親善試合でセネガルを3－2で下し、自信を付けた。ポチェッティーノ監督率いるチームは、デストとペピの活躍で早々に先制。

開催国アメリカはシャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで好スタートを切った。ペピの左サイドからのパスをプリシッチがデストに繋ぎ、デストが至近距離から先制点。

ペピは2点目でも存在感を示しプリシッチの追加点をアシストプリシッチは2024年11月以来となる代表戦ゴールを決めた。

セネガルは前半終了間際にサディオ・マネの得点で追い上げた。ハーフタイムにはポチェッティーノ監督が10人交代し、デストやペピはベンチに退いた。

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後半早々、マリク・ティルマンがフォラリン・バログンにアシストしたが、オフサイドで取り消された。

直後、トラスティのミスからマネが再びネットを揺らし2－2。さらにティルマンが至近距離から決めたが、バログンのファウルを取られノーゴール。

直後、ティモシー・ウィアのパスを受けたバログンが3-2の決勝点。終了15分前、マッケニーのシュートはポストを叩いたが、試合はアメリカのホームでの勝利で終わった。

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