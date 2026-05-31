W杯直前、デストとペピが米国代表で輝く

自国開催のワールドカップを控えるアメリカ代表は、日曜夜に行われた親善試合でセネガルを3－2で下し、自信を付けた。ポチェッティーノ監督率いるチームは、デストとペピの活躍で早々に先制。

開催国アメリカはシャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで好スタートを切った。ペピの左サイドからのパスをプリシッチがデストに繋ぎ、デストが至近距離から先制点。

ペピは2点目でも存在感を示し、プリシッチの追加点をアシスト。プリシッチは2024年11月以来となる代表戦ゴールを決めた。

セネガルは前半終了間際にサディオ・マネの得点で追い上げた。ハーフタイムにはポチェッティーノ監督が10人交代し、デストやペピはベンチに退いた。

後半早々、マリク・ティルマンがフォラリン・バログンにアシストしたが、オフサイドで取り消された。

直後、トラスティのミスからマネが再びネットを揺らし2－2。さらにティルマンが至近距離から決めたが、バログンのファウルを取られノーゴール。

直後、ティモシー・ウィアのパスを受けたバログンが3-2の決勝点。終了15分前、マッケニーのシュートはポストを叩いたが、試合はアメリカのホームでの勝利で終わった。