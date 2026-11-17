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2030年ワールドカップ決勝の開催権を巡る争いが新たな局面に入った。スペイン紙『マルカ』が、モロッコに関連するとする物議を醸す複数の問題を取り上げたのだ。モロッコはカサブランカ近郊で世界最大級のスタジアムを建設する計画を後ろ盾に、スペインから決勝の開催権を奪おうとしている。

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同紙は、決勝開催を目指すモロッコの野心について、「巨大なスポーツプロジェクトの規模と、国内サッカーが直面する課題との間の矛盾」という疑問を投げかけ、「審判の汚職疑惑やスタジアム内での暴力」に関する危機が存在すると指摘した。これらの問題は、国際サッカー連盟（FIFA）の内部で繰り広げられている政治的、スポーツ的な争いにおいて、圧力材料になり得るという。

この争いは単に2つ、あるいは3つのスタジアムのどれを選ぶかという問題にとどまらず、FIFA内部の選挙を巡る思惑や影響力にまで及んでいる。とりわけ欧州サッカー連盟（UEFA）がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対抗する動きを見せるなか、スペイン側は大会で最も重要な試合の開催地決定においてモロッコが優位に立つことを懸念している。

審判問題と暴力：疑問を呼ぶ数々の問題

『マルカ』は、モロッコサッカー界が置かれている状況を精査に値する要因の一つに挙げた。具体的には審判の汚職疑惑に加え、スタジアム内で暴力事件が繰り返し起きている点だ。同紙は、ハッサン2世スタジアムほどの規模のスポーツプロジェクトを建設することは、国内リーグが抱える問題への対処の必要性と切り離せないとの見方を示している。

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こうした指摘は、過去の人権関連の報告書に照らすと重みを増す。アムネスティ・インターナショナルは2024年6月、モロッコ、スペイン、ポルトガルでの2030年ワールドカップ開催に伴うリスクを取り上げた報告書を発表。モロッコのサッカーファン同士の暴力行為や、一部の試合で起きた衝突、大量逮捕にも言及した。

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同報告書は、2023年と2024年に暴力事件が記録されたことを指摘するとともに、モロッコ政府が2024年2月にスポーツ施設内での暴力対策を担う地方委員会を設置したことにも触れている。

同団体が示した懸念はファンの行動だけにとどまらず、治安当局による群衆への対応方法にも及び、過度な武力行使や一部の事案への違法な対応のリスクについて警鐘を鳴らした。

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ただし、これらの報告書は対処が求められる人権上、治安上のリスクを扱ったものであり、それ自体が審判の汚職の事実やモロッコ当局者に対する刑事上の告発を立証するものではない。

ハッサン2世スタジアム：巨大プロジェクトに秘められたさらなる野心

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一方、モロッコは2030年ワールドカップ決勝の開催を望む姿勢を隠しておらず、主にカサブランカ近郊で建設中のハッサン2世スタジアムのプロジェクトに頼っている。同スタジアムは世界最大級のスタジアムとなる見込みだ。

2026年5月にロイター通信が伝えた最新情報によると、スタジアムの目標収容人数は11万5000人。モロッコ当局は2027年末までの完成を目指しており、決勝の開催地争いに加われる態勢を整えようとしている。

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スタジアムと関連施設の建設費は10億ドルを超え、スポーツ複合施設とカサブランカ、ラバトの両都市を結ぶ高速道路や鉄道駅の建設も計画されている。

このプロジェクトはモロッコにとって強力な切り札となっている。特に、その収容人数はスペインが決勝の開催地として提案しているサンティアゴ・ベルナベウとカンプ・ノウを上回るからだ。

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とはいえ、スタジアムが巨大だからといって、モロッコが決勝開催権を手にすることが保証されているわけではない。FIFAは現時点で開催スタジアムについて正式な決定を下していない。

ディアロとラスキン：インファンティーノに対抗するスペインの2枚のカード

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『マルカ』によれば、スペインはこの争いを制する助けとなり得る政治的、スポーツ的な展開に期待をかけている。その一つが、UEFAがFIFA会長選でインファンティーノの対抗馬に選んだフランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長への支持だ。

UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、インファンティーノ体制に対する欧州の怒りを利用しようとしている。とりわけ、一部のFIFA大会の商業権に民間投資家を参入させることを目的とした「FIFAフォワード・エンタープライズ」構想が物議を醸し、幅広い反対を受けてFIFAが撤回に追い込まれた後は、その動きが顕著だ。

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同紙はまた、米国の民主党政治家ジェイミー・ラスキンが果たし得る役割にも言及している。ラスキンは、インファンティーノとドナルド・トランプ米大統領との関係の性質を理由に、監視や法的な動きを主導し、インファンティーノへの圧力を強める可能性があるという。

スペインは、FIFA会長の立場が弱まれば、FIFA内部の力関係が再編される道が開け、決勝開催権獲得の可能性が高まると見ている。

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スペインがモロッコへの対抗姿勢を強める

こうした動きのなか、スペインサッカー連盟のラファエル・ロウサン会長は決勝の開催地について断固たる発言を行い、決勝はスペイン以外では開催できず、実際にスペインの地で行われると強調した。

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ロウサン会長は、決勝の開催候補地としてサンティアゴ・ベルナベウ、スポティファイ・カンプ・ノウ、そしてカサブランカのハッサン2世スタジアムの3つがあると述べたうえで、大会は欧州大陸に属するものであり、したがって決勝はスペインで行われるべきだと強調した。

この争いはあらゆる可能性を残しているように見える。モロッコが建設面で類を見ないプロジェクトを持つ一方、スペインはスポーツの歴史と大会運営の経験、さらにはUEFA内部での影響力を拠り所としている。