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アルゼンチンは、FIFAがワールドカップ決勝に関して科した処分をめぐり、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に訴える方針だ。FIFAの上訴委員会は、レアンドロ・パレデスの10試合出場停止と、同国サッカー協会に科された32万1000ドルの罰金を維持した。ナウエル・モリーナの出場停止処分は軽減されたものの、協会は残る処分を覆す根拠があると主張している。

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アルゼンチン、ワールドカップ決勝を巡る処分でCASへの上訴を表明

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は土曜日、FIFAが科した処分について、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴すると発表した。処分は2026年ワールドカップ決勝の終了時に起きた騒動を受けたものだ。イーストラザフォードでスペインが延長戦の末にアルゼンチンを1-0で破ってから約4カ月がたつが、この問題は決着から程遠い。

試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチンの複数の選手とスタッフがスペイン側の選手やスタッフに詰め寄り、パレデスが騒動の中心となった。MFパレデスはエリック・ガルシアを地面に投げ倒して喉をつかみ、続いてガビも倒した。

FIFAがアルゼンチンの異議申し立てを退け、パレデスの出場停止処分を維持

パレデスは関与した選手の中で最多となる3件の違反に問われ、モリーナ、チアゴ・アルマダ、アシスタントコーチのロベルト・アジャラ、スペインのガビに対しても懲戒手続きが開始された。AFAは声明で、異議を申し立てていたFIFA上訴委員会の決定を受け取り、パレデスの10試合の出場停止処分が維持されたことを明らかにした。

委員会はアルゼンチンサポーターによる差別的なチャントを巡り、AFAに科された32万1000ドルの罰金も維持した。これを受け、AFAはローザンヌにあるCASで争う構えだ。

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AFA、FIFAの決定を覆す根拠があると主張

AFAは次の対応について、「選手とAFAの権利を守るため、次の段階では決定の理由の開示を求め、その後、改めて審理を受けるためにスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する。協会は、この上訴を正当化する十分な事実上および法律上の根拠があると考えている」と述べた。

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一方、モリーナについては処分が軽減された。上訴委員会は出場停止を7試合から4試合に短縮し、罰金を6万ドルに減額した。

パレデスとモリーナの今後は

モリーナは10月のボリビア、ブルキナファソ、ベナンとの親善試合を欠場し、すでに3試合の出場停止を消化した。残りは1試合だ。

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パレデスはさらに長く待つことになる。AFAがローザンヌのCASに提訴するには、FIFAによる決定理由を書面で受け取る必要がある。