「制裁は必要ない。 子供たちにとって良い手本ではなかったことは理解している。それでもサッカーには多少の暴力性が付き物だ」とFCバルセロナの中盤選手は火曜日、記者団に述べ、こう強調した。「私としては、試合中に彼をピッチから退場させれば済んだのが最も理にかなっていたと思う。だが、これはすべてサッカーの一部であり、サッカーは常にそうあるべきだと考えている。」

試合終了の笛が鳴った直後、パレデスはまずエリック・ガルシアに詰め寄り、続いてガビに襲い掛かった。彼はガビの首元をつかんで突き飛ばし、最後に一撃で地面に倒した。しかし、レッドカードは提示されず、審判のスラヴコ・ヴィンチッチの報告書には当初イエローカードのみが記録されていた。

月曜日、FIFAは懲戒委員会が「試合後の出来事を調査するため、懲戒・倫理調査官を任命した」と発表した。

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調査対象はパレデスだけでなく、アルゼンチン選手2名にも及ぶ可能性がある。

ナウエル・モリーナとロベルト・アヤラアシスタントコーチも不適切な行為の疑いで調査対象となる可能性がある。 映像には、挑発的な行動を取っていなかったロドリに対し、モリーナが突然胸に拳を打ち込む様子が映っており、これがパレデスがガビに暴力を振るった引き金となった。別の動画では、アヤラがダニ・オルモに拳を振り下ろす場面も確認された。

ガビのケースとは対照的に、専門家や元選手たちはアルゼンチン選手への処分を要求。ディディ・ハマーンは「1年間出場停止にし、その後自分で復帰を考えるべきだ」と厳罰を主張した。 だが、あのような行為は許されない」と、Skyオーストリアのポッドキャスト『DAB | Der Audiobeweis Spezial - WM-Edition』で語った。

試合中退場したのはエンツォ・フェルナンデスだけだったが、彼は82分に警告を受け、延長でパウ・クバルシへのファールで退場した。 チェルシーのMFフェルナンデスは82分に抗議で1枚目の警告を受け、ロスタイムにパウ・クバルシへのラフタックルで2枚目をもらって退場した。試合後、彼は0－1の敗戦についてコメントしたが、自身の退場には触れなかった。



