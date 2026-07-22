制裁は不要だ。 この行為が子どもたちの良い手本ではなかったことは理解している。しかしサッカーには多少の暴力的な側面が付き物だ」とFCバルセロナの中盤選手は火曜日、記者団に述べ、こう強調した。「私としては、試合中に彼をピッチから退場させれば十分だったと思う。だが、これはすべてサッカーの一部であり、サッカーは常にそうあるべきだと考えている。」

試合終了の笛が鳴った直後、パレデスはまずエリック・ガルシアに詰め寄り、続いてガビに襲い掛かった。彼はガビの首を掴んで突き飛ばし、最後に一撃で倒した。しかしパレデスにはレッドカードではなく、イエローカードのみが出された。

月曜日、FIFAは懲戒委員会が「試合後の出来事を調査するため、懲戒・倫理調査官を任命した」と発表した。

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調査対象はパレデスだけではない？アルゼンチン人選手2人も追加か。

ナウエル・モリーナとロベルト・アヤラアシスタントコーチも不適切な行為の疑いで調査対象となる可能性がある。 映像には、挑発的な行動を取っていなかったロドリに対し、モリーナが突然胸に拳を打ち込んだ様子が映っており、これがパレデスがガビに暴力を振るった引き金となった。別の動画では、アヤラがダニ・オルモに拳を振り下ろす場面も確認された。

ガビの件とは対照的に、専門家や元選手からはアルゼンチン選手への処分を求める声が上がった。ディディ・ハマーンは「1年間出場停止にし、その後復帰するかどうかは本人たちに考えさせるべきだ」と厳しい処分を要求した。 だが、あのような行為は許されない」とスカイ・オーストリアのポッドキャスト『DAB | Der Audiobeweis Spezial - WM-Edition』で語った。

試合中退場したのはエンツォ・フェルナンデスだけだったが、彼は82分に警告を受け、後半アディショナルタイムに2枚目のイエローで退場した。 チェルシーのMFフェルナンデスは82分に抗議で1枚目の警告を受け、ロスタイムにパウ・クバルシへのラフタックルで2枚目を受け退場した。試合後、彼は0－1の敗戦についてコメントしたが、自身の退場には触れなかった。



