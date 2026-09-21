Bild紙は、クロップが土曜日にDFBの経歴を持つすべての男女選手に宛てたメールを入手しているとされる。どうやらユリアン・ナーゲルスマンの後任は、その際に胸に鷲のエンブレムを付けて1試合だけ代表戦に出た元プロであろうと、100試合を超えて出場した元プロであろうと、区別を設けなかったようだ。

クロップの狙いは明白だ。あらゆる方面から全面的な支持を得たいのである。今や解説者として活動し、それに応じて世論形成に一定の影響力を持つ人々からの支持も含めてだ。ロタール・マテウス、バスティアン・シュヴァインシュタイガー、シュテファン・エッフェンベルク、タベア・ケンメといった大物たちを最初から味方につけておくことは有利に働くはずだ。DFBのオールスターたちから批判が降り注げば、いかに早く流れが変わり得るかは、前任者ナーゲルスマンのケースで、悲惨なW杯を前にした数カ月の時点ですでに表れていた。デニズ・ウンダフへの対応は大きな憤りを招き、その後、妻レナの働きかけもあって、彼に謝罪までした。さらに、代表メンバーの構成、とりわけレロイ・ザネの招集とマヌエル・ノイアー復帰の動きも、首をかしげさせるものだった。

一方でクロップは、2つの陣容にまたがる44人のXXL招集メンバーによって、ナーゲルスマンとはまったく異なるアプローチを取っている。ただし、新顔が多いぶん、議論の余地も生んでいる。

ユルゲン・クロップはメールに何を書いたのか？

「8月15日からDFBファミリーの一員でいられることを、私はこの上なく誇りに思っています。皆さんのファミリーの一員としてです」と、クロップは冒頭で書いたとされる。その後、選手たちの功績への感謝の言葉を続けたという。「私は選手時代、招集とはまるで無縁でしたが、今では代表監督として自らそれを行うことが許されています。これは非常に大きな特権であり、私はその価値を深く理解しています。それと同じように、皆さんの功績もいくら高く評価してもし足りません」

また、結びの部分では、元プロたちに対し、自分と自身のチームをしっかり支えてほしいとあらためて明確に求めたという。「皆さんが、2028年欧州選手権へ向かう新たな船出の中で、私たちの代表チームに今後も寄り添い、支えてくださることをとても嬉しく思います。なぜなら、私たち全員が代表チームだからです」

このXXL代表ウィークの一環として、ドイツはネーションズリーグの初戦でオランダと対戦し、さらにギリシャと2度、セルビアとも対戦する。