W杯出場選手のジャミロ・モンテイロが、エールディヴィジ内で移籍した。

ジャミロ・モンテイロがNECに加入した。ナイメーヘンのクラブが公式チャンネルで発表した。32歳のMFはPECズヴォレとの契約満了で無所属だった。モンテイロはナイメーヘンで2028年半ばまでの契約を結んだ。

NECテクニカルディレクターのカルロス・アールバース氏は「ジャミロはエールディヴィジや海外、国際舞台で豊富な経験を積んでおり、高い強度でプレーするためNECの戦術にフィットする」と期待を寄せた。

月曜日の早い段階では、ジャーナリストのムニール・ブアリン氏がNECがモンテイロの獲得に近づいていると報じていた。こうして、背番号35を着用するこのミッドフィルダーとの契約が正式にまとまった。

ロッテルダム出身のモンテイロは、PECで2シーズンプレーし、52試合で5ゴール5アシストを記録した。

NECが獲得を熱望していたこのMFは、これまでSCカンブール、ヘラクレス・アルメロ、FCメス、フィラデルフィア・ユニオン、サンノゼ・アースクエイクス、ガジアンテプスポルでもプレーした。

W杯ではカーボベルデ代表としてベスト16入りし、スペイン戦（0-0）、ウルグアイ戦（2-2）、サウジアラビア戦（0-0）、アルゼンチン戦（3-2敗北）に先発した。アルゼンチンはベスト8進出に延長戦が必要だった。

NECはすでにペル・シューアース、カイ・シエルハウス、アダム・タハウイ、トビアス・ストームを加えている。一方、この夏は佐野光大がTSGホッフェンハイムへ移籍するなど、チームを去る選手もいる。