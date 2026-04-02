ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長とジャンルイジ・ブッフォンが、FIGCに辞表を提出した。イタリア代表は先週火曜日、ワールドカップ予選プレーオフの決勝で敗れ、これを受けてグラヴィーナ会長とブッフォンは責任を取って辞任した。

イタリアはワールドカップ出場まであと1試合というところまで迫っていたが、PK戦の末、ボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、本大会への出場権を逃した。

この敗戦により、イタリアは3大会連続でワールドカップ出場を逃し、アズーリが本大会に出場するのは12年ぶりのこととなる。この結果、国内では大きな騒動が巻き起こった。

報道によると、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が辞任するほか、インテル所属のDFアレッサンドロ・バストーニは、ボスニア戦での退場処分をめぐり、サポーターやメディアから激しい非難を浴びている。

グラヴィーナ、ブッフォン、ガットゥーゾの退任を受け、史上最大級のサッカー危機に直面しているイタリアでは、さらなる責任追及の動きが見られるようだ。

グラヴィーナは2018年からFIGC（イタリアサッカー連盟）会長を務めており、その在任中にイタリア代表は2大会連続でワールドカップ出場を逃している。

ブッフォンは2023年、45歳でゴールキーパーを引退するとすぐにFIGCに加わり、技術スタッフとイタリア代表チームの間の重要な架け橋となっていた。