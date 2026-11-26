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ドイツ代表ラウラ・フライガングが、サッカーに関するすべての活動を禁じる16カ月の出場停止処分を受け、キャリアが突然の中断を余儀なくされた。複数回の薬物検査の不履行をめぐる紛争が解決に至り、フランクフルトのストライカーは今度の女子ワールドカップに出場できなくなった。

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ドイツ代表の攻撃陣に大きな痛手

ドイツを代表するストライカーの一人、ラウラ・フライガングに16カ月の出場停止処分が科されたという知らせが、同国のサッカー界に衝撃を与えた。処分はドイツサッカー連盟（DFB）が6月に本人へ決定を通知した時点で正式に始まっており、28歳のFWは来夏の女子ワールドカップに出場できなくなった。

処分は包括的なもので、2027年10月までプロサッカーに関するあらゆる活動への参加が禁じられる。その2カ月前からコンディションを取り戻すために練習へ復帰することは認められるが、処分期間が満了するまで公式戦には出場できない。

フライガングへの処分の詳細と影響

フランクフルトのFWフライガング、ドイツサッカー連盟（DFB）、国内アンチ・ドーピング機関（Nada）、世界アンチ・ドーピング機関（Wada）の間で紛争解決の合意に達し、事態は決着した。合意によると、28歳のフライガングは2025年3月11日から2026年2月23日までに、所在情報の報告義務違反および、または検査義務違反を3回犯したと認定された。

裁定の一環として、2026年2月23日以降のフライガング個人の出場、得点、アシストを含むすべての記録は取り消される。一方、フランクフルトのチームとしての試合結果は変更されない。処分前、フライガングは今季の女子ブンデスリーガで11試合に先発し、6得点2アシストを記録していた。

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クラブ関係者が裁定に反応

処分は重いものとなったが、フランクフルトの関係者は調査が続く間のフライガングの姿勢を称賛した。クラブの女子サッカー部門ディレクター、カタリーナ・キールは、この数カ月の困難と、出場停止の可能性が迫る中でもフライガングがピッチ上で発揮し続けた力について語った。 クラブの声明では、フライガングの今後の雇用条件を定めるための協議を近く始めることも明らかにした。28歳のフライガングの現行契約は2027年6月30日に満了する。

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キールは「今回成立した合意によって、フランクフルトにとって前例のないこの過程に明確さがもたらされ、今後の計画を立てられるようになりました。クラブとしての私たちにとってもそうですが、何よりラウラにとって大切なことです。この数カ月、彼女とチームが状況に対処してきた姿勢、そして非常に困難な時期にもラウラ自身がピッチ上のパフォーマンスで模範を示したことは、最大限の評価に値します。紛争解決の合意には至りましたが、確認された義務違反によって出場停止処分が科され、主力選手を失うことになります」と述べた。

フライガング、16カ月の出場停止処分について語る

処分を受けたフライガングは、ドーピングを疑われたことは一度もないと強調する一方、報告義務を守り、クリーンなスポーツの原則を守る責任があることを認めた。ただ、28歳のフライガングは、自身の件は外部から見えたほど単純ではなかったと主張した。「改めて強調しておきたいのは、私は一度もドーピングを疑われていないということです。報告義務を守る責任と、クリーンなスポーツの重要性は理解しています。同時に、私の件は外から見えたほど、常に白黒がはっきりしていたわけではありません。和解に同意したからといって、私の件に対するすべての評価に賛同しているわけではありません」

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また、さらなる法的措置を取らなかったのは、多大な金銭的、精神的、感情的負担を避けるためだったと説明した。困難な時期を振り返り、フライガングは「この数カ月は、私にとって非常につらいものでした。さらに法的手続きを進めれば、金銭的にも精神的にも、そして感情面でも大きな負担が生じたでしょう。だからこそ、この道を選びました。少しでも心の平穏と明確さを得て、先を見通せるようになればと願っています」と語った。

フライガングは今回の事態がもたらした影響について、家族、フランクフルト、チームメート、ドイツ代表、ファンにも謝罪した。プレーできないことへの落胆を表し、「この状況が家族、クラブ、チーム、代表チーム、そしてファンの皆さんにも影響を及ぼしていることは分かっています。そのことを謝りたいです。小さい頃から、スポーツは私の人生を形作ってきました。当面ピッチに立てず、チームを助けることも、大好きな日常を送ることもできないのは、胸が張り裂ける思いです。諦めません。何とか乗り越えます」と述べた。