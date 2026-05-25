スペイン代表のW杯メンバー発表を目前に、レアル・マドリードDFディーン・ホイセンがインスタグラムに注目投稿。月曜日にルイス・デ・ラ・フエンテ監督が発表した2026年W杯最終26名から、ホイセンは最も意外な落選者とされた。

デ・ラ・フエンテ監督は月曜朝、北米開催の大会メンバーを発表し、複数の有名選手を外した。特にホイセンの落選は驚きだった。

発表直後、フイセンはインスタグラム・ストーリーズにソファスコアの「シーズンベストイレブン」画像を投稿。そこにはチームメイトのヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、キリアン・エムバペ、フェデリコ・バルベルデと共に自身の名前があった。

投稿のタイミングが注目された。直後に彼がW杯に帯同しないことが判明したからだ。なお、パウ・クバルシとエリック・ガルシア（ともにバルセロナ）は代表に選ばれている。

さらにジョアン・ガルシア、ガビ、ペドリ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマルも選ばれた。体調が不安視されていたヤマルも最終メンバーに入った。

ヒューイセン以外にも目立つ落選がいる。 ダニ・カルバハル（レアル・マドリード）も怪我から復帰したばかりだが選外となった。ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）とアルバロ・モラタ（コモ）も招集されず、特にモラタの不在は目立つ。彼は2024年欧州選手権制覇のキャプテンだった。

スペインは優勝候補の一角で、グループHでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。