W杯出場が危ぶまれる：パリ・サンジェルマン、ハキミに続き次の選手も放出へ

アシュラフ・ハキミに続き、ルーカス・シュヴァリエも当面戦線離脱する。RMC Sportによると、PSGのGKシュヴァリエは水曜の練習で右太ももを負傷。ワールドカップ出場が危ぶまれている。

シュヴァリエはここ数か月控えで、ルイス・エンリケ監督はマトヴェイ・サフォノフを起用。前日のCL準決勝バイエルン戦でもベンチ止まりだった。

PSGは数週間の治療が必要と発表し、RMCスポーツは今季絶望と伝えている。

この負傷でW杯出場も危ぶまれる。昨夏リールから5000万ユーロで加入した彼は、リズム不足ながら直近の代表戦でも招集されていた。

シーズン序盤は正守護神としてマンチェスター・シティに移籍したジャンルイジ・ドンナルンマの穴を埋めたが、パフォーマンスが振るわず1月にポジションを失った。

W杯に間に合うか、さらにディディエ・デシャン監督が3人のGKに選んでくれるかは不透明だ。この報道は、LAFCのGKウーゴ・ロリス（39）が第3GKとして参加したいと表明した直後に伝わった。

ACミランのマイク・メイニャンが来夏、フランス代表のゴールを守る見込みだ。スタッド・レンヌのブリス・サンバも代表入りの有力候補。ロリスに加え、ギヨーム・レスト（トゥールーズ）やアルフォンソ・アレオラ（ウェストハム・ユナイテッド）も、シュヴァリエの離脱で代表入りのチャンスを得た。