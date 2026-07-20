英タブロイド紙『ザ・サン』によると、アーセナル首脳陣はイングランド代表DFジョン・ストーンズの獲得を検討している。

理由は、W杯準決勝フランス対スペインで負傷交代したサリバを当面起用できないため。

25歳のサリバは相手との接触なく倒れ込み、『レキップ』紙によると、センターバックのチームメイト、ダヨ・ウパメカノに「もう無理だ。背中が壊れた」と囁いていたという。

報道によると、サリバはW杯前にアーセナルで負った怪我を隠し、パリ・サンジェルマンとのCL決勝や米国、フランス、カナダでの試合にも出場していた。

フランス代表の医療チームは毎日治療を行い、サリバは鎮痛剤を服用して出場していたという。チーム練習には参加していなかったようだ。

今後、サリバは背中の手術が必要で、長期離脱が避けられない。レキップは、最長5か月欠場すると伝えている。

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アーセナルはジョン・ストーンズのフリー移籍を検討している。

このシナリオが実現すれば、ストーンズは理想的な解決策となる。W杯でイングランド代表として活躍し、30歳の彼が最高レベルでプレーできることを証明した。

マンチェスター・シティとの10年契約が7月1日に満了したため、移籍金は発生しない。ユヴェントスも興味を示している。