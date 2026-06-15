W杯アナリストたちが酷評される：「このままでは、NOSもそろそろ交代させるべきだ」

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムニスト、アンジェラ・デ・ヨング氏は、NOSのアナリストたちに対して不満を表明した。同氏は、ピエール・ファン・ホイドンク氏やウィム・キフト氏らがオランダのサポーターをなぜこれほど否定的に評価するのか理解できないとしている。

前日、オランダ代表はワールドカップ初戦で日本と対戦。試合前には「オランジェ・マーチ」が行われ、多くのオランダ人サポーターが祝祭ムードに湧いた。

デ・ヨング氏によると、NOSの解説者はダラスに集まったオランダ代表サポーターを「カーニバル」や「国王の日」と表現し、見下す発言をしたという。キフト氏も「自分ならその中を歩きたくない」と語った。

「好きにならなきゃいけないよ。だって、これは当然、大衆娯楽だからね」とジェロエン・ステケレンブルグは語ったが、後に発言を修正した。「でも、1万5000人もの人々がオレンジ色のシャツを着てダラスを練り歩くなんて、もちろん信じられないことだ。他のどの国でもそんなことはしないだろう。」

デ・ヨングは「なぜ感謝しないのか。アメリカまで来たファンは、わが国の甘やかされたサッカー選手たちを応援するために多額の費用を払ったのだ」と指摘し、国内のサポーターにも言及した。

「ただ、アナリストたちはこれから数日間、代表監督の交代や4-3-3システムについて延々と語れるから幸せでしょう」

「私はサッカーに詳しくないが、一つだけ確かなことがある。彼らは誰のために、誰のおかげで座っているのか。その人々への敬意を示すくらいはできるはずだ。できないなら、そろそろNOSも交代する時が来たということだ」とデ・ヨングは語った。