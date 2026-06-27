W杯の衝撃で、バルセロナはスター選手への計画を変更した。

2026年W杯での早期敗退が、バルセロナのスター選手に関する計画を変更させた。クラブは大会で市場価値向上を狙っていた。

ウルグアイ代表はDFロナルド・アラウホが1分も出場せず、サッカー界最大の舞台で実力を示す機会なく大会を去った。この結果、バルセロナは大きな衝撃を受けた。

「セレステ」はスペインに0-1で敗れ、グループリーグ敗退。チーム、特にアラウホにとっては失望の大会となった。彼は大会前から筋肉痛に悩んでいた。 スペインとの大一番に間に合うとの期待もあったが、結局出場できなかった。

フレイクの悩み

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』は「ウルグアイの早期敗退はバルセロナにとって残念なニュースだ。クラブ首脳陣は、複雑なシーズンを経たアラウホがW杯で再評価されることを期待していた」と伝えた。 ハンス・フレック監督は守備陣に新たな序列を作り、パウ・コパルシを主力に据え、ジェラール・マルティンも信頼を得ている。さらに、マルチポジションで輝くエリック・ガルシアの活躍や、アンドレアス・クリステンセンの復帰も加わっている」と報じた。

同紙は「こうした競争環境により、アラウホの役割は昨季終盤に縮小し、出場機会は限られた」と結んだ。 来季は役割がさらに縮小する可能性があり、フランク・フルク監督にとってはウルグアイ代表主将を戦術に組み込む難題が残されている。一方、アラウホはW杯出場を逃した分、スコットランドでのプレシーズンキャンプをキャリアの転機とすべく挑戦を続けている」。

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