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ドイツ女子バスケットボール代表は、欧州選手権予選を手痛い敗戦でスタートした。

オラフ・ランゲ代表監督率いる、欠場者を抱えたチームは、自国開催のワールドカップでの熱狂を経て迎えた初戦でハンガリーに64－70（前半33－41）で敗れ、大きな期待に応えられなかった。

ベルリンで4位に入ってから59日。19得点でドイツのチーム最多得点者となったレオニー・フィービヒとチームメートたちは、ワールドカップ8強の相手との一戦でミスが多すぎた。ハンブルクのインゼルパルクアレーナに2892人の観客が集まる中、特に攻撃面で物足りない内容だった。ハンガリーは堅実なプレーで十分だった一方、ドイツチームは低いシュート成功率に苦しんだ。

下馬評ではグループ最強の相手とみられるハンガリーとの初戦を落としたドイツ女子代表は、土曜日にデンマークで次戦を迎え、続く火曜日にはポルトガルとのアウェー戦に臨む。4チームで構成されるグループの折り返し後の対戦は2月に行われ、上位2チームが欧州選手権の出場権を獲得する。本大会は来夏、ベルギー、フィンランド、リトアニア、スウェーデンで開催される（2027年6月16～27日）。

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ニャラとサトゥのサバリー姉妹や主将マリー・ギューリヒら主力が負傷で欠場する一方、水曜夜にはワールドカップに出場した選手が7人、先発5人全員を含めてコートに立った。それでも、試合はうまく運ばなかった。

ハンブルクのヴィルヘルムスブルク地区で行われた一戦は、両チームが立ち上がりから攻撃に重点を置き、真っ向からぶつかり合った。先手を取ったのはハンガリー。開始ちょうど3分でフィービヒがドイツに初めてのリードをもたらした（7－6）が、集中力を欠いたシュートや技術的なミスが響き、第1クォーターを終えて19－27と8点を追う展開となった。

フィービヒらはゴール下で奮闘し、ボールにも懸命に食らいついた。2分間で9－0とした連続得点の最後にフリーダ・ビューナーが3ポイントシュートを決め、28－29まで迫ったものの、そこから逆転はできなかった。遠距離からのシュートは何本か決まったが、前半の2ポイントシュート成功率はわずか40％。ビハインドは避けられなかった。

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後半も同じような展開だった。ハンガリーは決して圧倒的には見えず、ドイツの守備も明らかに改善したが、流れは変わらない。攻撃ではシュートが外れ続けた。エミリー・ベソワールが3ポイントシュートを2本続けて決め、チームを再び60－65まで近づけたものの、及ばなかった。