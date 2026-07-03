W杯の惨事を受け、KNVBが抜本的な決定を下す

オランダサッカー協会（KNVB）は金曜、SNSでオランダ代表選手に人種差別発言をした人物を通報すると発表した。同協会はこれにより明確なメッセージを示すとしている。

オランダ代表は月曜夜、決勝トーナメント1回戦でモロッコと対戦した。 120分の接戦の末、PK戦へ。両チームともミスが続いたが、オランダは敗れた。クライフェルトはポスト、ティンバーは枠外、サマーヴィルのシュートはセーブされた。

試合後、3人はSNSで多くの悪意あるメッセージを受け取り、人種差別的な言動も向けられた。これを受け、彼らはコメント機能を制限または無効にした。

KNVBは先週、オンライン差別通報サイト「Meld.OnlineDiscriminatie.nl（MOD）」に複数の差別発言が寄せられたと説明。同協会はMODと協力し、「差別＝チャンスなし」キャンペーンを実施している。

MODは現在、これらの投稿が刑事罰の対象になるか調査している。対象と判断された場合は、コメントやアカウントの削除、警察への通報などの措置が取られる。

告発可能な事例はKNVBを通じて検察庁に送られ、すでに連絡も取られている。フランク・パウ会長がKNVBを代表して告発を行う予定だ。

KNVBは、この措置を通じて明確なメッセージを発信する。「残念ながら、すべての差別的コメントを摘発・処罰することは不可能だが、一線を超えた者には相応の措置を講じる」と強調した。