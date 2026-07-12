ノルウェーで話題になっているのは、ジュード・ベリンガムの同点ゴールだけではない。ワールドカップ準々決勝でイングランドに2-1で敗れた後、このスカンジナビアの国では、トルビョルン・ヘッゲムの取り消されたゴールについても多くの議論が交わされている。

後半10分、1－1の同点だった試合でノルウェー代表は再びリードしたと喜んだ。ヘッゲムがセットプレーからファーポストへ流し込んだのだ。

しかし、主審クレマン・ターピンはVARで確認し、アーリング・ハーランドがエリオット・アンダーソンを押していたとして得点を認めなかった。

ターピン主審はゴールを取り消し、スコアは1–1のまま。延長戦に入り、ベリンガムがナイランドのミスを突いて決勝点を奪った。

1-0の先制点を奪ったアンドレアス・シェルデルップは試合後、「これがフリーキックなら、同じ基準で逆方向にも多くのPKが与えられるはずだ」と怒りを露わにした。

「これほど重要な試合でこのような判定をするのは不条理だ。私たちは不公平な扱いを受けた」とシェルデルップは語った。

キャプテンのマルティン・オデゴールは「審判に期待はできなかった。我々に有利な判定はなく、不利な判定と少しの不運が重なった。それだけでは足りなかった」と語った。

「残念だが、素晴らしい経験だった。私たちは誇りに思っていい」ノルウェーがW杯準々決勝に進んだのは初めてで、前回出場は1998年だった。

ノルウェーメディアも「ハーランドにファールはなかった」と主張し、国営放送NRKのアナリスト、クリストファー・ロークベルグ氏は「2－1のゴールが奪われたのはスキャンダルだ」と批判した。

「信じられないほどひどい判定だ。エリオット・アンダーソンは理由もなく後ろに倒れた。これはハーランドに対するフリーキックというよりは、シミュレーションのように見える。」

共同解説者のシメン・スタムソ＝モーラーも「確かに軽い接触はある」と認めつつ、「だがそれはピッチの至る所で起きている。ここでも、あそこでも、どこでもだ。倒れただけで笛を吹くな。馬鹿げている！」と怒りを露わにした。