W杯で注目された逸材：「この選手がアヤックスの新たな背番号6になるはずだ。彼は凄すぎる！」

アヤックスが新「6番」を探すなら、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフはW杯を見るべきだ。ニッキー・ファン・デル・ハイプの助言だ。

SBS6の番組『オランジェ・カフェ』で、彼はコートジボワール対エクアドル戦（1-0）でその選手を見つけたと語った。

「君はアヤックスファンだろ、彼を見つけたよ！アヤックスは長年、このチームを支える6番を探し続けている」とゲストのダニー・フロガーに語りかけ、移籍を提案した。

本来はリヴァプールが注目するRBライプツィヒのコートジボワール代表ヤン・ディオマンデを観るつもりだったが、別の選手に目を奪われたという。

「エクアドルのペドロ・ヴィテだ。メキシコでプレーする彼には驚かされた。190cm超のコートジボワール選手2人に囲まれても、ほとんどのボールを奪っていた」

「ボールを奪っては味方に繋ぎ、スペイン語も話せる。獲得可能で、アヤックスにぴったりだ」とファン・デル・ハイプは語った。

ヴィテは23歳のMFで、メキシコのUNAMプーマスに所属。契約は2029年半ばまで残り、Transfermarktの推定市場価値は600万ユーロ。エクアドル代表ではモイセス・カイセドと中盤でコンビを組む。