W杯でオランダ代表の新たな武器となるか？「ボールを持っている時の方が、持っていない時より速い」

クリセンシオ・サマーヴィルは、代表経験がないままオランダ代表として初のワールドカップに招集された。この朗報を受け、『デ・テレグラーフ』紙は彼の元指導者に電話で反応を聞いた。

フェイエノールトユースで指導したディルク・カイトは「クライのために本当に嬉しい。今でもたまに連絡を取り合っている。ロナルド・クーマンの選択は正解だと思う」と語った。

「彼は確かに特別な才能を持つ選手だ。スピードがあり、予測不能なプレーは相手にとって非常に厄介だ」と、クイトはウェストハム・ユナイテッドに所属する24歳のウイングについて語った。

アルフォンス・グローネンダイクはADOデン・ハーグでサマーヴィルをエールディヴィジデビューさせた。「彼はプレーが大胆で、度胸があり、自分の力を信じている。見ていて楽しい」

イングランドでフィジカルが強化され、ボールを持ったときの武器は健在だ。得点力があり、内外に切り込めるスピードは驚異的だ」

「しかもボールを持った時のスピードは、持っていない時よりさらに速い。彼のパスを出す動きはほとんど止められない。そんな選手は今や稀だ」とグローネンダイクは結論づける。

クイトは、ワールドカップでもサマービルが力を示し、コエマン監督に「攻撃に別のオプションが必要なら彼を起用できる」と確信させるだろうと語る。代表での重要な役割も担える準備はできているという。