「基本的には、またそこに加わることを目標にしています。もう一度、代表チームの視野に入れるようにやっていきたいです」と、バイヤー・レバークーゼンのMFはkickerのインタビューで語った。

前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの下で、アンドリッヒが最後に招集されたのは昨年10月のW杯予選2試合だった。その際、北アイルランド戦の1-0勝利で当時までで最後となっているA代表19試合目にも出場。あの時は試合終盤直前に途中投入されていた。

「またチームの一員になりたいという思いがありますし、代表ではまだ何かを経験したいです」とアンドリッヒは強調した。31歳の同選手は、2026年W杯のメンバー入りを逃しており、その代わりに北米で行われた大会期間中は一部でMagentaTVのテレビ解説者兼副音声コメンテーターとして活動していた。そこで新たなDFB監督となったクロップとも知り合った。周知の通り、クロップも同じくMagentaTVで解説者を務めていた。

ロベルト・アンドリッヒ、W杯期間中に“解説者仲間”ユルゲン・クロップと知り合う

「会えば本当に楽しかったです。サッカーについてたくさん話しました」と、アンドリッヒはW杯期間中のクロップとの交流について振り返った。レバークーゼン所属の同選手は、母国開催となったEURO2024ではまだDFBチームのレギュラーだった。





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一方でナーゲルスマンは、パラグアイとのW杯ラウンド16での失望的な早期敗退を受けて辞任した。後任の有力候補としてクロップがすぐに浮上し、7月末に新たなドイツ代表監督として発表された。59歳の同指揮官は就任会見で、ドイツのパスポートを持つすべての選手に対して、代表への扉は基本的に開かれていると強調している。つまり、最近招集されていなかったアンドリッヒのような選手たちにも希望はある。

ロベルト・アンドリッヒは本当にユルゲン・クロップ体制のDFBチーム復帰のチャンスがあるのか？

ただ、事実として見逃せないのは、すでに31歳のこの19キャップ保持者が、年齢面から見てクロップの目指す再建に特別向いているとは言いがたいことだ。とりわけ、クロップがヨシュア・キミッヒを再びアンカーで起用する場合、ドイツはアンドリッヒのポジションである中盤中央にかなり幅広い選択肢を持っている。アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ヌメチャ、アンジェロ・シュティラー、アサン・ウエドラオゴ、トム・ビショフといったより若い選手たちもその一例だ。

再び代表候補として話題に上る可能性を得るための大前提は、言うまでもなくアンドリッヒがクラブでレギュラーであることだ。ここ数週間、ベテランの退団が取り沙汰されており、アイントラハト・フランクフルトが関心を示していると見られている。だがアンドリッヒは今回、「クラブが自分を手放したがっているとは感じていない」と強調し、現時点では移籍を示す材料はまったくないとした。バイエルの中盤中央では、アレイクス・ガルシア、エセキエル・パラシオス、エセキエル・フェルナンデス、ケネット・アイヒホルンと定位置を争っている。ただし後者は代謝疾患のため当面離脱しており、Sport Bildによれば、これがヴェルクスエルフの陣容計画を変えているという。

それによれば、アイヒホルンの離脱前は、今夏にアンドリッヒ、ガルシア、フェルナンデスの3人のうち中盤の2人が去る可能性もあった。だが現在は、3選手のうちクラブを離れるのは最大でも1人にとどまる見通しだ。