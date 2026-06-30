ドイツはワールドカップでの劇的敗退を受け、主審ジャラル・ジャイード氏への怒りを爆発させた。102分、ジョナタン・ターのゴールを無効とした判定が波紋を呼んでいる。

月曜深夜に行われたW杯ラウンド16で、ドイツはパラグアイと対戦。南米勢はフリオ・エンシソのヘディングで早々に1－0とリードした。

後半、カイ・ハヴェルツがフロリアン・ヴィルツのクロスを頭で合わせ同点とした。

延長ではドイツが勝ち越したかに見えたが、コーナーキックからターがファーポストへ頭で合わせた得点が取り消された。審判はアントンがGKを妨害したと判定。PK戦の末、パラグアイが勝利した。

この判定にドイツ国内は納得していない。トーマス・ミュラーはテレビで「正当なゴールだった。奪われた」と憤った。

元審判のパトリック・イトリッヒ氏も「アントンが押し出した形跡はない。VARは介入すべきではなかった」とミュラーに同意した。

現役を引退した別のドイツ人審判トルステン・キンホーファー氏も「GKはすぐに立ち上がっている。これは通常の接触でファウルではない」と『ザウアーランド・クーリエ』紙に語った。

SNSでも批判が殺到し、ドイツサッカーファンは判定を容認できないと怒っている。