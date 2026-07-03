W杯が移籍市場を盛り上げる。マイニャンやプリシッチなど、セリエAのスターが移籍する可能性あり。

ワールドカップが移籍市場を沸かせている。マイニャン（2.25）やプリシッチ（2.00）など、セリエAのスターにも移籍の噂。大会は選手にとってキャリアを左右する舞台であり、それが移籍市場へ直結する。





ミランと契約延長したばかりのマイク・メイニャンは、フランス代表での活躍、特にノルウェー戦でのPKセーブが評価され、ビッグクラブの関心を集める。Sisalの移籍オッズは2.25、Planetwin365は2.50。 ミランではクリスチャン・プリシッチも新体制から外れる可能性があり、母国開催のW杯で米国代表として活躍するかもしれない。ミラノを去るオッズは2.00。カナダ代表では、ユヴェントスで苦戦したジョナサン・デイヴィッドが4試合3ゴールと復活の兆しを見せている。 リール時代のストライカーはスパレッティ監督をまだ説得できず、起用されない可能性が1.85倍で提示されている。トリノのもう一方のクラブに所属するニコラ・ヴラシッチは、クロアチア代表としてガーナ戦で決勝点をマークし、存在感を示した。 トリノでの3年間を経て新たな挑戦に挑む彼の移籍オッズは2.75倍。さらに、同胞マルティン・バトゥリーナも注目されている。チャンピオンズリーグで快挙を遂げたばかりのセスク・ファブレガス率いるコモのスターだ。彼の移籍オッズも2.75倍となっている。



