ADOデン・ハーグ、VVVフェンロー、NACなどでプレーした元選手アハメド・アンミが45歳で死去した。フォルトゥナ・シッタルトは火曜日午後、アンミの訃報を発表した。元プロサッカー選手のアンミは大腸がんのため亡くなった。

クラブ公式サイトには「アハメドはここ数年、フォルトゥナ・シッタルトの育成部門でU-19の監督として活動していた。情熱、知識、献身をもって、日々若い選手たちの成長のために尽力していた」と記されている。

「アハメドは、親身な指導者であり、人を鼓舞するメンターであり、何より温かく誠実な人物として知られていた。その熱意、プロ意識、そして一人ひとりへの気配りによって、選手たち、同僚たち、そして彼とともに働いたすべての人々に消えることのない印象を残した」

「少し前に、アハメドは厳しい診断を受けた。その瞬間から、彼は並外れた勇気と強い意志をもって、がんと闘い続けた。残念ながら、その闘いに勝つことはできなかった。アハメドは45歳だった」

「私たちの思いは、彼の妻、子どもたち、家族、友人、そして彼を知るフォルトゥナ・ファミリーのすべての人々に向けられている。この大きな喪失を受け止める中で、多くの力と支えがあることを願っている」

ADOデン・ハーグもまた、悲しみとともにその訃報を受け止めている。「私たちの思いは、彼の家族、友人、そして愛する人々に向けられている。この困難な時期に、多くの力と強さがあることを願っています。安らかに眠れ、アハメド」

NACは追悼として、2007-08シーズンのアヤックス戦で決めたアンミの見事なゴールを投稿した。「NACは、元選手アハメド・アンミの訃報に接し、悲しみに暮れています。2007-2008シーズン、彼はブレダで高く評価される戦力でした。アヤックス戦でのゴール（1-3で勝利）を今でも誰もが覚えているでしょう。NACは、ご遺族に心からお悔やみ申し上げます」

アンミは現役時代、2001年から2007年にかけてVVVフェンローで実に178試合に出場。その後、NACとADOデン・ハーグを経て、1シーズンだけリンブルフ州のクラブに復帰した。2014年にはKFCユルディンゲンで現役生活に終止符を打った。その後はフォルトゥナ・シッタルトで育成年代の指導者を務めた。

そこでアンミは亡くなるまで若いサッカー選手たちの成長に携わり続けた。彼の死により、フォルトゥナは高く評価された育成年代の指導者を失っただけでなく、何よりクラブにとって愛される存在を失った。アンミは妻と子どもたちを残して旅立った。45歳だった。











