VVVフェンロがリンブルフ・ダービーを制し、キューケン・カンピューン・ディヴィジで見事な2位につける

VVVフェンロは土曜日、クーケン・カンピューン・ディヴィジで再び勝利を収めた。マリヌス・ダイクハウゼン監督率いるチームは、リンブルフ州勢同士のダービーでMVVマーストリヒトを2-1で下し、暫定2位に浮上した。MVVは10位につけている。

VVVは前半終了間際に立て続けに2ゴールを奪った。イスマイル・ウラド・ムハンドの巧みなスルーパスに抜け出したマテオス・ツィグカスが、鮮やかなループシュートを決めた。19歳のギリシャ人選手のゴールで、VVVが1-0と先制した。

前半アディショナルタイムには、敵地まで駆けつけたサポーターが再び歓喜に沸いた。「ブロケルト・カルロス」の愛称を持つラルス・デ・ブロックが、コーナーキックをエアンナ・クランシーの頭にぴたりと合わせる。クランシーがヘディングで決め、リードを2-0に広げた。

MVVは諦めず、後半に反撃した。レナルト・ダニールスがPKを決め、MVVのファンにもようやく歓喜の瞬間が訪れた。

終盤のVVVは不安定になったが、MVVは何度か好機をつくりながらも、結果につなげられなかった。VVVは週半ばのカップ戦でフィテッセに0-2で敗れて敗退したが、見事に立て直した。