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ブエルタ・ア・エスパーニャは「J SPORTS」で独占配信！アマプラなら無料体験あり
Yuta Tokuma

ブエルタ・ア・エスパーニャ2026のテレビ放送・ネット配信予定

ブエルタ・ア・エスパーニャ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

「ブエルタ・ア・エスパーニャ」が8月22日(土)にモナコでスタートする。

ブエルタ・ア・エスパーニャはJ SPORTSで独占配信！まずは3日間無料体験

ブエルタ・ア・エスパーニャのテレビ放送・ネット配信を紹介する。

ブエルタ・ア・エスパーニャ｜テレビ放送・ネット配信

2026年のブエルタ・ア・エスパーニャは、8月22日(土)にモナコでスタート。全21ステージにわたって行われ、9月13日(日)にスペイン・グラナダでフィニッシュを迎える。

休息日は8月31日(月)と9月7日(月)に設定されており、この2日は競技が行われない。

レースの模様は、衛星放送の『J SPORTS 4』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で全日程生中継・ライブ配信される。

大会日程、放送・配信予定は以下の通り。

日程ステージ区間距離放送・配信放送日時
8/22（土）第1モナコ 〜 モナコ9.4 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 23:05 - 27:20
    8/23（日）第2モナコ 〜 マノスク214.3 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/24（月）第3グリュイッソン 〜 フォン・ローム174.0 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/25（火）第4アンドラ・ラ・ベリャ 〜 アンドラ・ラ・ベリャ104.8 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:30 - 25:20
    8/26（水）第5ファルセッ 〜 ロケテス173.4 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/27（木）第6アルコセブレ 〜 カステジョン177.4 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/28（金）第7ヴァル・ダルバ 〜 アラモン・バルデリナレス149.8 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/29（土）第8プソル 〜 ゼラコ171.0 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/30（日）第9ラ・ヴィラホヨサ 〜 アルト・デ・アイタナ187.4 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    8/31（月）-【 休息日 】---
    9/1（火）第10アルカラス 〜 エルチェ・デ・ラ・シエラ184.7 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/2（水）第11カルタヘナ 〜 ロルカ151.3 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/3（木）第12ベラ 〜 カラル・アルト166.6 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/4（金）第13アルムニェーカル 〜 ロハ192.8 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/5（土）第14ハエン 〜 シエラ・デ・ラ・パンデラ154.5 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/6（日）第15パルマ・デル・リオ 〜 コルドバ189.7 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/7（月）-【 休息日 】---
    9/8（火）第16コルテガナ 〜 ラ・ラビダ. パロス・デ・ラ・フロンテーラ181.1 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/9（水）第17ドス・エルマーナス 〜 セビーリャ185.0 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/10（木）第18エル・プエルト・デ・サンタ・マリア 〜 ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ32.0 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/11（金）第19ベレス＝マラガ 〜 ペニャス・ブランカス. エステポナ210.0 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:35
    9/12（土）第20ラ・カラオーラ 〜 コジャド・デル・アルグアシル186.8 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 21:50 - 25:20
    9/13（日）第21カルフール グラナダ 〜 グラナダ99.4 km
  • J SPORTS 4
  • J SPORTSオンデマンド
  • Amazon J SPORTS(無料あり)
    		• 23:10 - 27:35

    ブエルタ・ア・エスパーニャ｜視聴方法

    ブエルタ・ア・エスパーニャは衛星放送の『J SPORTS 4』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信。『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルでも視聴可能となっている。

    利用にはプライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。さらにプライムビデオのJ SPORTSチャンネルも3日間の無料体験を設けており、これらを使うことでお得にブエルタ・ア・エスパーニャを視聴することができる。

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    なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

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