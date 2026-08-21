ブエルタ・ア・エスパーニャ2026のテレビ放送・ネット配信予定

「ブエルタ・ア・エスパーニャ」が8月22日(土)にモナコでスタートする。

ブエルタ・ア・エスパーニャのテレビ放送・ネット配信を紹介する。

ブエルタ・ア・エスパーニャ｜テレビ放送・ネット配信

2026年のブエルタ・ア・エスパーニャは、8月22日(土)にモナコでスタート。全21ステージにわたって行われ、9月13日(日)にスペイン・グラナダでフィニッシュを迎える。

休息日は8月31日(月)と9月7日(月)に設定されており、この2日は競技が行われない。

レースの模様は、衛星放送の『J SPORTS 4』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で全日程生中継・ライブ配信される。

大会日程、放送・配信予定は以下の通り。

ブエルタ・ア・エスパーニャ｜視聴方法

ブエルタ・ア・エスパーニャは衛星放送の『J SPORTS 4』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信。『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルでも視聴可能となっている。

利用にはプライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。さらにプライムビデオのJ SPORTSチャンネルも3日間の無料体験を設けており、これらを使うことでお得にブエルタ・ア・エスパーニャを視聴することができる。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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