ブエルタ・ア・エスパーニャ2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

グランツールの1つ、「ブエルタ・ア・エスパーニャ」が8月22日(土)から9月13日(日)にかけて開催される。

ブエルタ・ア・エスパーニャはどこで見ることができるのか。視聴方法を紹介する。

ブエルタ・ア・エスパーニャはどこで見られる？

2026年のブエルタ・ア・エスパーニャは、8月22日(土)にモナコでスタート。9月13日(日)にスペイン・グラナダでフィナーレを迎える。全21ステージ構成で、休息日は8月31日(月)と9月7日(月)に設定されている。

レースの模様は、衛星放送の『J SPORTS 4』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で全日程生中継・ライブ配信される。

各ステージのコース、放送・配信予定は以下の通り。

日程 ステージ 区間 距離 放送日時 8/22（土） 第1 モナコ 〜 モナコ 9.4 km 23:05 - 27:20 8/23（日） 第2 モナコ 〜 マノスク 214.3 km 21:50 - 25:20 8/24（月） 第3 グリュイッソン 〜 フォン・ローム 174.0 km 21:50 - 25:20 8/25（火） 第4 アンドラ・ラ・ベリャ 〜 アンドラ・ラ・ベリャ 104.8 km 21:30 - 25:20 8/26（水） 第5 ファルセッ 〜 ロケテス 173.4 km 21:50 - 25:20 8/27（木） 第6 アルコセブレ 〜 カステジョン 177.4 km 21:50 - 25:20 8/28（金） 第7 ヴァル・ダルバ 〜 アラモン・バルデリナレス 149.8 km 21:50 - 25:20 8/29（土） 第8 プソル 〜 ゼラコ 171.0 km 21:50 - 25:20 8/30（日） 第9 ラ・ヴィラホヨサ 〜 アルト・デ・アイタナ 187.4 km 21:50 - 25:20 8/31（月） - 【 休息日 】 - - 9/1（火） 第10 アルカラス 〜 エルチェ・デ・ラ・シエラ 184.7 km 21:50 - 25:20 9/2（水） 第11 カルタヘナ 〜 ロルカ 151.3 km 21:50 - 25:20 9/3（木） 第12 ベラ 〜 カラル・アルト 166.6 km 21:50 - 25:20 9/4（金） 第13 アルムニェーカル 〜 ロハ 192.8 km 21:50 - 25:20 9/5（土） 第14 ハエン 〜 シエラ・デ・ラ・パンデラ 154.5 km 21:50 - 25:20 9/6（日） 第15 パルマ・デル・リオ 〜 コルドバ 189.7 km 21:50 - 25:20 9/7（月） - 【 休息日 】 - - 9/8（火） 第16 コルテガナ 〜 ラ・ラビダ. パロス・デ・ラ・フロンテーラ 181.1 km 21:50 - 25:20 9/9（水） 第17 ドス・エルマーナス 〜 セビーリャ 185.0 km 21:50 - 25:20 9/10（木） 第18 エル・プエルト・デ・サンタ・マリア 〜 ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ 32.0 km 21:50 - 25:20 9/11（金） 第19 ベレス＝マラガ 〜 ペニャス・ブランカス. エステポナ 210.0 km 21:50 - 25:35 9/12（土） 第20 ラ・カラオーラ 〜 コジャド・デル・アルグアシル 186.8 km 21:50 - 25:20 9/13（日） 第21 カルフール グラナダ 〜 グラナダ 99.4 km 23:10 - 27:35

ブエルタ・ア・エスパーニャ｜視聴方法

ブエルタ・ア・エスパーニャは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

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